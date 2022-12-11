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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan eski Büyükelçi Bayar için taziye mesajı

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, eski Lefkoşa Büyükelçilerinden Cahit Bayar için yayımladığı taziye mesajında, “Bayar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan eski Büyükelçi Bayar için taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'nin eski İçişleri Bakanı ve eski Lefkoşa Büyükelçilerinden Cahit Bayar için taziye mesajı yayınladı.

Ertuğruloğlu mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti eski İçişleri Bakanı ve eski Lefkoşa Büyükelçilerinden sayın Burhan Cahit Bayar’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Merhum Bayar’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

 

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