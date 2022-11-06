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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’ndan, Grivas’ın saklandığı evin müzeye dönüştürülmesine tepki

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Bakan Ertuğruloğlu: “Rum yönetimi, yeni nesle, Türk katili terörist Grivas’ın yaptıklarını göstermek istiyorsa, Barbarlık Müzesi’ni görmelerini salık veririm”
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’ndan, Grivas’ın saklandığı evin müzeye dönüştürülmesine tepki

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Rum yönetimi, yeni nesle, Türk katili terörist Grivas’ın yaptıklarını göstermek istiyorsa, onlara, Kuzey Lefkoşa’daki Barbarlık Müzesi’ni görmelerini salık veririm” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum Meclisinin, Kıbrıs Türkleri’nin katili terör örgütü EOKA’nın kurucu lideri Yeoryos Grivas’ın Güney Lefkoşa’da bir dönem saklandığı Azina Evi’nin müzeye dönüştürülmesine karar vermesini kınadı.

Ertuğruloğlu açıklamasında,

Rum komşularımız bizi yine şaşırtmadı. Rum Meclisinin, Kıbrıs Türkleri’nin katili terör örgütü EOKA’nın kurucu lideri Yeoryos Grivas’ın Güney Lefkoşa’da bir dönem saklandığı Azina Evi’nin müzeye dönüştürülmesine karar vermesi, ırkçı ve Türk düşmanlığı hislerini her zaman canlı tutmaya çalıştıklarının ve Türk düşmanlığından beslendiklerinin en bariz göstergesidir.

Rum yönetimi, yeni nesle, Türk katili terörist Grivas’ın yaptıklarını göstermek istiyorsa, onlara, Kuzey Lefkoşa’daki Barbarlık Müzesi’ni görmelerini salık veririm. KKTC’nin dört bir yanında, EOKA teröristlerinin katlettiği Türklerin toplu mezarları vardır. Rum komşularımız güven içinde çok rahat bir şekilde KKTC’ye geçebiliyor; Grivas’ın lideri olduğu EOKA’nın yaptığı vahşetleri Muratağa, Atlılar, Sandallar, Taşkent ve diğer toplu mezarlarda da görebilirler.

Bir kez daha hatırlatmak isterim ki, bizimle barış görüşmelerinde bulunur gibi yapan Rum Yönetimi, bir yandan silahlanma girişimlerini hızlandırırken bir yandan da Kıbrıs Türklerine sistemli soykırım uygulamıştır. Rumların silahlanma girişimleri ve EOKA liderinin anılarını canlı tutmak için müze açma kararı, Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devlet vizyonumuzun ne kadar haklı ve Türk askerinin Kıbrıs’taki varlığının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha göstermektedir.

İstediğiniz kadar silahlanın, istediğiniz kadar teröristlerin anısına müze açın, Kıbrıs Türkleri, Anavatan Türkiye ile birlikte Kıbrıs’ta kendi egemen devletinde var olmaya devam edecektir.

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