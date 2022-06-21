  • BIST 2.552,00
  • Altın 1021.867
  • Dolar 17.322
  • Euro 18.2691
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAşırı sıcaklar kalbi tehdit ediyor!

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu:Rumların sözde GYÖ paketiyle hedefi statükonun devamı

» »
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum tarafının sözde Güven Yaratıcı Önlemler Paketi’nin tek hedefinin Rumların devlet, Türklerin o devletin toplumu statüsünü pekiştirmek olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu:Rumların sözde GYÖ paketiyle hedefi statükonun devamı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Rum tarafının sözde “Güven Yaratıcı Önlemleri” üzerine yürütülen fikirlere ilişkin açıklamada bulundu.

-“Şaşkınlıkla izliyorum”

Bakan Ertuğruloğlu, Rum tarafının son dönemde yeni bir fikirmiş gibi sunduğu sözde “Güven Yaratıcı Önlemler” paketine ilişkin ülkede bazı çevrelerin yaptığı olumlu yorumları şaşkınlıkla izlediğini kaydederek, “Bu paketin tek hedefi Rumların ‘devlet’, Türklerin de ‘o devletin bir toplumu’ statüsünü pekiştirmektir.” dedi.

Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kıbrıs meselesinde adil ve kalıcı bir anlaşmaya varılabilmesi için ortaya koyduğu yeni devlet politikasının,  iki ayrı egemen eşit devlet gerçeğinin bazı kesimler tarafından benimsenmemiş olmasının üzüntü verici olmakla birlikte, şaşırtıcı olmadığını kaydederek şöyle devam etti:

-“60 yıldır görüşülmüş ve uzlaşıya varılamamış federasyondan ümitle bahsetmeleri manidar”

“Aynı çevrelerin neredeyse 60 yıldır süregelen müzakere süreçlerinde görüşülmüş ve bir uzlaşıya varılmamış olan ‘federasyon’ temelinde bir anlaşma modelinden, hâlâ ulaşılması mümkün bir hedefmiş gibi ümitle bahsetmeleri manidardır. Rum tarafının yıllardır reddettiği ve bugün dünyanın gözünü boyamak için kabul ediyormuş gibi göründüğü ‘federasyon’ modelinin aslında Rum liderliği tarafından sözde ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’nin’ evriminden oluşacak bir model olarak yorumladığını görmemek veya görmezden gelmek ise gerçekten manidardır. Bu kesimlerin gerçeklerle yüzleşebilmeleri için öncelikle, ‘federasyon’ formülüne dayalı müzakere süreçlerinin bugüne kadar neden bir sonuca varmadığının cevabını görmeleri ve vermeleri gerekmektedir.”

Rum tarafının, adada anlaşma isteyen uzlaşıcı tarafmış gibi uluslararası topluma şirin gözükmeye çalıştığının ortada olduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, “Provokatif eylem ve söylemlerini yoğunlaştırdıkları bir dönemde bunları saklamaya çalışmak ve toz pembe tablolar çizmek kime hizmet etmektedir, sorgulanması gerekir.” ifadelerini kullandı.

-“Rum’un amacı statükonun devamı”

Rum tarafının gerçek amacının  statükonun devamı olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, statükodan beslenen Rum tarafının statükoyu sonlandırmak veya değiştirmek gibi bir hedefi ve politikası olmadığını ifade etti.

“Egemenliğini KKTC topraklarına yaymaktan başka bir amaca hizmet etmeyen Rum önerilerini bugün müzakere edilebilir bulan bazı kesimlerin, yarın üzerinde yaşayacak toprak bulamayacağımız kirli bir oyunun içine çekilmek istendiğimizi görmelerini ümit ederim.” diyen Ertuğruloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

-“İki egemen eşit devlet ve iki devletin ayrı egemenlik hakları tartışılmaz gerçektir”   “Bugün adada iki ayrı egemen eşit devlet olduğu ve bu iki devletin kendi toprakları üzerinde ayrı egemenlik hakları bulunduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu gerçek ne kadar erken idrak edilirse, Rum boyunduruğu altına girmek istemeyen atalarımızın verdiği onurlu bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi bir o kadar taçlandırılacaktır.

Bir kez daha altını çizmek isterim ki, Kıbrıs meselesi bir statü meselesidir. Bugün adada  gerçekçi bir anlaşmaya varmanın tek yolu, iki tarafın görüşmeler öncesi statülerinin eşitlenmesi, yani bir anlaşmayı iki egemen eşit devletin müzakere edeceği gerçeğinin kabul edilmesi ve tescil edilmesidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni devlet politikası ise bu gerçeğe dayanmaktadır ve Anavatanımız Türkiye’nin tümüyle desteklediği bir politikadır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öztürkler :''Anavatanımızın desteği bizler için önemli''21 Haziran 2022 Salı 08:42
  • Taner Ulutaş yazdı21 Haziran 2022 Salı 08:36
  • Detay'ın bugünkü manşeti- 21 Haziran Salı21 Haziran 2022 Salı 08:27
  • 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü; Dayanışma ile Her şey Mümkün!20 Haziran 2022 Pazartesi 19:08
  • KIB-TEK’in yakıt stoku tükeniyor ve TPİC’in elinde uygun nitelikte yakıt yok!20 Haziran 2022 Pazartesi 18:23
  • Erhürman: Kimse size Rum tarafının GYÖ paketini olduğu gibi kabul edin demiyor20 Haziran 2022 Pazartesi 18:15
  • Başbakanlık ile EÖP arasında kara sınır kapılarının iyileştirilmesine yönelik protokol imzalandı20 Haziran 2022 Pazartesi 18:05
  • Feci kazayla ilgili polisten açıklama20 Haziran 2022 Pazartesi 17:08
  • HASDER 25 kişilik yeni mütevelli heyetini belirledi20 Haziran 2022 Pazartesi 16:40
  • Ertuğruloğlu Taburcu Edildi20 Haziran 2022 Pazartesi 16:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti