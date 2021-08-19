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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Afganistan'da yeni yönetim tanınacak mı?

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da kurulacak hükümetin tanınmasına ilişkin, "Gerçekten kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı kurulmayacak mı bunu görmemiz lazım. Uluslararası toplumla birlikte hareket edeceğiz." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Afganistan'da yeni yönetim tanınacak mı?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da kurulacak hükümetin tanınmasına ilişkin, "Gerçekten kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı kurulmayacak mı bunu görmemiz lazım. Uluslararası toplumla birlikte hareket edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlediği ortak basın toplantısı öncesinde gazetecilerin Afganistan'daki duruma ilişkin sorularını yanıtladı.

Afganistan'daki Türk vatandaşlarına telefonla tek tek ulaştıklarını ifade eden Çavuşoğlu, koordinasyon ve destek merkezi vasıtasıyla salgın döneminde olduğu gibi vatandaşlardan talep edenleri ülkeye getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Afganistan'da kalmak isteyen vatandaşların da olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"'Ben gitmek istiyorum' diyen vatandaşlar da var. Ayrılmak isteyenler havaalanına gidiyor. Orada askerlerimiz ve Dışişleri Bakanlığından arkadaşlarımızla vatandaşlarımızın Türkiye'ye gelmesini sağlıyoruz. Afganistan'da aşağı yukarı 1500 üzerinde Türk vatandaşı var. Hepsi gelmiyor, dönmek isteyenlerin rakamı değişiyor. Başka ülkelerin de tahliyesine yardım ediyoruz. Çok sayıda ülke bize başvuruyor. Türkiye'nin oradaki rolü bakımından askerlerimize de teşekkür ediyoruz."

Çavuşoğlu, "Taliban ile temas nasıl sağlanıyor, Taliban temsilcileri ile görüşme söz konusu mu?" sorusu üzerine, Kabil'e girmeden önce Taliban'ın siyasi kanadını Türkiye'ye davet ettiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyon programında, Taliban temsilcileriyle görüşebileceğini söylediğini anımsatan Çavuşoğlu, "Değişik kanallardan iletişimimiz var. Gerek Kabil gerek Doha üzerinden temaslarımız var, olması da lazım. Şu anda Dr. Abdullah, Hikmetyar ve eski Devlet Başkan Karzai ile diğerlerinin içinde olduğu komisyon hükümet kurmak için görüşmeye başladı. Esas öncelikleri o şimdi." bilgisini verdi.

Afganistan'daki hükümet kurma çabaları ve kurulacak hükümetin tanınması konusunda görüşleri sorulan Çavuşoğlu, önce hükümetin nasıl kurulacağını görmelerinin gerektiğini vurguladı.

Bu konuda gösterilecek tutumlar ve verilecek mesajlar aynı olsun diye tüm ülkelerle görüştüklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"'Kapsayıcı bir hükümet kuracağız' diyorlar. Gerçekten kapsayıcı bir hükümet kurulacak mı kurulmayacak mı bunu görmemiz lazım. Uluslararası toplumla birlikte hareket edeceğiz. Vereceğimiz mesajlar da atacağımız adımlar da koordine edilecek. Cuma günü NATO Dışişleri Bakanları toplantısı olacak. Uluslararası toplumla birlikte koordine edip birlikte hareket etmemiz lazım. Şu anda önceden bir karar vermek doğru olmaz."

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