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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Avrupa vize konusunda bizi oyalamasın

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Avrupa vize konusunda bizi oyalamasın
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Eğer vize serbestisi gelmezse göç anlaşmasıyla ilgili adımları atacağız çünkü anlaşmanın gereği şuydu; Avrupa, vize konusunda bizi oyalamasın, biz de gereğini yapacağız." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trakya Balkan Platformu tarafından Edirne'de düzenlenen toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği'nin bizi oyaladıklarını görüyoruz. Bizim de sabrımız sınırsız değildir. Bu konuda vatandaşlarımızın da beklentileri var. Eğer vize serbestisi gelmezse göç anlaşmasıyla ilgili adımları atacağız çünkü anlaşmanın gereği şuydu; Göç, geri kabul ve vize serbestisi. Biz bugüne kadar göç anlaşmasının gereğini sonuna kadar uyguladık. Her bir maddesine riayet ettik. Avrupa, vize konusunda bizi oyalamasın, biz de gereğini yapacağız." dedi.

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