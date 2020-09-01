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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup ortak çözümden yanayız

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup ortak çözümden yanayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayirli mevkidaşı Sabri Bukadum ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Quote Message: "Son zamanlarda özellikle Yunanistan'ın tek taraflı attığı adımlar, esasen Türkiye'yi dışlamaya yönelik adımlardır. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, müzakere edip herkes için adaletli bir şekilde hakça paylaşım için ortak bir çözümden yanayız. (Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur." from Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı

"Son zamanlarda özellikle Yunanistan'ın tek taraflı attığı adımlar, esasen Türkiye'yi dışlamaya yönelik adımlardır. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Doğu Akdeniz'de herkesle masaya oturup, müzakere edip herkes için adaletli bir şekilde hakça paylaşım için ortak bir çözümden yanayız. (Meis Adası'nda anlaşmalardaki) Limiti aşan silahlandırmalar olursa kaybeden Yunanistan olur."

Mevlüt ÇavuşoğluDışişleri Bakanı
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