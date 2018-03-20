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Dışişleri Bakanı Özersay Ankara’da

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Dışişleri Bakanı Özersay Ankara’da
Dışişleri Bakanı Özersay Ankara’da

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bugün Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

Özersay ile Çavuşoğlu, 12.30’da Dışişleri Bakanlığı resmî konutunda görüşecek. İki bakan baş başa görüşme gerçekleştirecek ardından heyetlerarası çalışma yemeğine geçecek.

Özersay ile Çavuşoğlu, baş başa görüşme ve heyetlerarası toplantının ardından 14.00’te ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Ziyaret çerçevesinde, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlar ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

Ankara ziyaretinde Dışişleri Bakanı Özersay’a, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü Güneş Onar, Siyasi İşler Müdürü Gizem Alpman ile 1. Sekreter Sonat Altuğ eşlik ediyor.

Özersay’ı Ankara’ya gelişinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Yetkilileri karşıladı.

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