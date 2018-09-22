  • BIST 97.988
  • Altın 242,791
  • Dolar 6,2610
  • Euro 7,3524
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Dışişleri Bakanı Özersay New York’a gidiyor

»
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yarın Birleşmiş Milletler ve bazı uluslararı örgüt toplantılarına katılmak üzere New York’a gidiyor.
Dışişleri Bakanı Özersay New York’a gidiyor

Birleşmiş Milletlerin 73. Dönem Genel Kurul toplantıları kapsamında çeşitli devletlerin dışişleri bakanları ile Birleşmiş Milletler’in üst düzey yetkilileriyle görüşmelerde bulunacak olan Özersay ülkemizin gözlemci üye olduğu bazı uluslararası örgütlerin toplantılarına da katılarak konuşma yapacak.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenecek olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı ile İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantılarında dışişleri bakanı olarak ülkemizi temsil edecek olan Özersay her iki toplantıda da birer konuşma yapacak.
Bakan Özersay, ziyareti kapsamında çeşitli uluslararası basın ve yayın kuruluşlarına da gerek doğu Akdeniz bölgesinde son dönemde yaşanan enerji ve güvenlik konularında, gerekse Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak mülakatlar verecek.

Özersay’a New York’ta yapacağı temaslar sırasında Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar eşlik edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Anastasiadis: Yeni bir konferans için ilerleme yok!18 Eylül 2018 Salı 22:03
  • Bazı kayıplarla ilgili ölüm belgesi verilmemesi sorunlara yol açıyor11 Eylül 2018 Salı 13:01
  • Plümer: "Gazimağusa ve Lefkoşa Strovolos'taki kazılarda 4 Türk aranıyor"09 Eylül 2018 Pazar 12:36
  • "BM'nin hedefi stratejik anlaşma" iddiası... Hedef 2018 Aralık ...09 Eylül 2018 Pazar 12:32
  • Christodoulides, lute'nin alacağı sonucu beklemeliyiz03 Eylül 2018 Pazartesi 14:03
  • Kiprianu'dan Kıbrıs sorunun da hareketlilik beklentisi02 Eylül 2018 Pazar 16:13
  • “KKTC’nin TC vilayetlerinden tek farkı, adı vilayet değil”30 Ağustos 2018 Perşembe 22:11
  • Maronit açılımı hayal mi oldu?27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:53
  • Derinya kapısı nöbet kulübesi yüzünden mi açılmıyor?25 Ağustos 2018 Cumartesi 19:01
  • Mavroyiannis: "Kıbrıs için 'kadife ayrılık' yok"25 Ağustos 2018 Cumartesi 18:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti