Dışişleri Bakanı Özersay New York’a gidiyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay yarın Birleşmiş Milletler ve bazı uluslararı örgüt toplantılarına katılmak üzere New York’a gidiyor.

Birleşmiş Milletlerin 73. Dönem Genel Kurul toplantıları kapsamında çeşitli devletlerin dışişleri bakanları ile Birleşmiş Milletler’in üst düzey yetkilileriyle görüşmelerde bulunacak olan Özersay ülkemizin gözlemci üye olduğu bazı uluslararası örgütlerin toplantılarına da katılarak konuşma yapacak.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında düzenlenecek olan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı ile İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantılarında dışişleri bakanı olarak ülkemizi temsil edecek olan Özersay her iki toplantıda da birer konuşma yapacak.

Bakan Özersay, ziyareti kapsamında çeşitli uluslararası basın ve yayın kuruluşlarına da gerek doğu Akdeniz bölgesinde son dönemde yaşanan enerji ve güvenlik konularında, gerekse Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak mülakatlar verecek.

Özersay’a New York’ta yapacağı temaslar sırasında Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar eşlik edecek.