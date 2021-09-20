Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüştü

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmesinde, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü bir an evvel tescil edilmeli. Omuz omuza yürümeye devam." mesajı verdi.

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmesinde, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü bir an evvel tescil edilmeli. Omuz omuza yürümeye devam." mesajı verdi.

21 Eylül'de başlayacak üst düzeyli Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul Görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Çavuşoğlu diplomatik temaslarını sürdürüyor.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldikten sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "BM Genel Kurul görüşmeleri öncesinde kıymetli ağabeyim KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'yla istişarede bulunduk. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü bir an evvel tescil edilmeli. Omuz omuza yürümeye devam." ifadesini kullandı.