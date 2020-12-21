Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ertuğruloğlu, yayımladığı mesajında, “Bugün bayrağımız ve devletimiz çatısı altında egemen ve bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, bunu 21 Aralık 1963 yılında Rumların Enosis hayaliyle gerçekleştirdiği vahşi saldırılara karşı duran ve 11 yıl sürecek şanlı direniş ateşini yakan şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesindedir. Tarihin kara sayfalarına ‘Kanlı Noel’ diye geçen, Kıbrıs Adasını Yunanistan’a bağlama hayaliyle Kıbrıs Türk halkına yönelik gerçekleştirilen insanlık dışı saldırıları bu vesileyle bir kez daha şiddetle kınarken, bu toprakları vatan yapma uğrunda canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bize yeni süreçte düşen görev geçmişi unutmadan devletimize sahip çıkmak ve yüceltmektir." ifadelerini kullandı.