Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan öfkeli tweet

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu twitter hesabından öfkeli bir tweet attı.
Bakan Ertuğruloğlu'nun kimi kastettiği henüz bilinmiyor.
İçi, beyni, ruhu boş olan senden başkası değildir.— Tahsin Ertuğruloğlu (@TahsinErturulo1) March 10, 2021
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu twitter hesabından öfkeli bir tweet attı.
Bakan Ertuğruloğlu'nun kimi kastettiği henüz bilinmiyor.
İçi, beyni, ruhu boş olan senden başkası değildir.— Tahsin Ertuğruloğlu (@TahsinErturulo1) March 10, 2021
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