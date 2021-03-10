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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan öfkeli tweet

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan öfkeli tweet
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan öfkeli tweet

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu twitter hesabından öfkeli bir tweet attı.

Bakan Ertuğruloğlu'nun kimi kastettiği henüz bilinmiyor. 

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