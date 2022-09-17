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Dışişleri Bakanlığı: ABD, GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdığını açıkladı...Karar kabul edilemez

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Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırdığını açıklayarak, alınan kararı eleştirdi. Bakanlık alınan kararın kabul edilemez olduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı: ABD, GKRY'ye uyguladığı silah ambargosunu kaldırdığını açıkladı...Karar kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) uyguladığı silah ambargosunu kaldırdığını açıklayarak, bu kararı eleştirdi. Bakanlık, Rum tarafının askeri malzeme temin etmeye yönelik çabalarını arttırdığı bu dönemde, ABD’nin Rum tarafına silah satışını serbest bıraktığını açıklamasının endişe verici olduğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin dün aldığı bir kararla GKRY’ye uyguladığı silah ambargosunu tamamen kaldırdığı belirtilerek, bu karar eleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) on yıllardır uyguladığı silah satış kısıtlamasını 2020 yılında kısmen kaldıran Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 2021 yılında aynı kararı yinelemiş ve son olarak 16 Eylül 2022 tarihinde aldığı yeni bir kararla GKRY’ye uyguladığı silah ambargosunu tamamen kaldırdığını açıklamıştır. ABD Yönetiminin ada ve bölgedeki gerginliği artırma pahasına aldığı bu karar kabul edilemezdir.

“RUM TARAFINA SİLAH SATIŞININ SERBEST BIRAKILMASI AÇIKLAMASI ENDİŞE VERİCİ”  

Rum tarafına her tür silah satışını serbest bırakma kararı, Rum tarafının son dönemde endişe verici boyutlara ulaşan silahlanma ve askeri faaliyetlerinin ABD Yönetimi tarafından desteklendiğini açıkça göstermektedir. Rum tarafının Fransa ile saldırı helikopterleri satış anlaşması imzaladığı, füze sistemi, radar sistemleri ile askeri malzeme temin etmeye yönelik çabalarını arttırdığı bu dönemde, ABD’nin Rum tarafına silah satışını serbest bıraktığını açıklaması endişe vericidir.  

Bir taraftan Rum tarafını silahlandırmaya karar verirken, diğer yandan adadaki iki taraf arasında bir anlaşmaya varılmasını ve bölgede istikrarın sağlanmasını desteklediğini iddia eden ABD Yönetiminin samimiyetine inanmak güçtür. ABD Yönetiminin Rum tarafına satacağı silahların ve askeri teçhizatın hedefinin kim olduğu açıktır. Bu nedenle, bölgedeki ve adadaki meşru hak ve çıkarlarımızı korumak için Garanti Anlaşması ile temin edilen Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamının hiçbir koşulda tartışılması bile söz konusu olamaz ve bu şartlarda her zamankinden daha hayati olduğu ortadadır.

ABD dâhil üçüncü tüm taraflardan GKRY’nin kışkırtıcı politikalarına destek vermekten vazgeçmeleri ve adadaki iki devletin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri zemininde sürdürülebilir bir anlaşmaya varmalarına yardımcı olmalarını beklediğimizi bu vesileyle bir kez daha vurgulamakta fayda vardır.”

 

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