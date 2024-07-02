  • BIST 10321.67
  • Altın 2448.77
  • Dolar 32.6972
  • Euro 35.0982
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı AKPA Genel Kurulu'nda onaylanan kapalı Maraş raporunu eleştirdi!

» »
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi (AKPA) Genel Kurulu’nda onaylanan Maraş raporunun tarihi gerçekleri çarpıtır nitelikte olduğunu, Kıbrıs Türk halkının maruz bırakıldığı mezalim ile insan hakları ihlallerini görmezden geldiğini ve
Dışişleri Bakanlığı AKPA Genel Kurulu'nda onaylanan kapalı Maraş raporunu eleştirdi!

Kararın geneli itibarıyla Avrupa Konseyi’nin bir kez daha Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) güdümünde hareket ettiğinin bir tezahürü niteliğinde olduğunu ifade eden Dışişleri Bakanlığı kararda, KKTC’ye ilişkin mesnetsiz iddialara yer verildiğinin ve Kıbrıs’ta bugüne kadar herhangi bir anlaşmaya varılamamasının sorumlusunun Kıbrıs Rum liderliklerinin olduğu göz ardı edildiğinin de altını çizdi.

Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak AKPA Genel Kurulu'nda 27 Haziran’da onaylanan kapalı Maraş raporunu eleştirdi ve raporla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Rum tarafının gerek raportör gerekse komite üyeleri nezdinde yaptığı baskılar neticesinde Türk tarafının tüm çabalarına rağmen, yapıcı görüş ve önerilerinin rapora kısmi olarak yansıyabildiği ifade edilen açıklamada, “Öncelikle, Kıbrıslı Rumların mülkiyet taleplerine ilişkin başvuruları incelemek üzere kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından etkin bir iç hukuk yolu olarak kabul gördüğü anılan kararda teyit edilmiştir. Kararda ayrıca, Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonlara açık atıf yapılmıştır” denildi.

-“KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkinliğini korumak için gerekli tüm adımları atmaya devam edecek”

KKTC’nin ülkedeki mülkiyet rejiminin güvencesi konumundaki Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkinliğini korumak için gerekli tüm adımları atmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, “Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde olup Devletimizin tam egemenliği altındadır. Kapalı Maraş açılımının, uluslararası hukuk ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tahtında güvence altına alınan mülkiyet haklarını gözetecek şekilde kurgulandığını yeniden hatırlatırız” ifadeleri yer aldı.

AKPA tarafından Kıbrıs’ta denenmiş ve başarısızlığı kanıtlanmış modeller temelinde bir anlaşma sağlanması için siyasi sürecin başlatılması konusunda taraflara çağrı yapılması “samimiyetten yoksun bir yaklaşım” olarak değerlendirilen açıklamada, adada kalıcı bir uzlaşıya katkı koymak isteyen tüm tarafların Kıbrıs Türk halkının iradesini ve özden gelen hakları olan egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü kabul etme yönünde adımlar atmaya başlaması gerektiğine işaret edildi.

-AKPA’nın açık bir irade ortaya koymasının zamanı çoktan gelmiştir”

Açıklamada, “AKPA’nın, Ada’daki mevcut gerçekler ışığında iki devletli çözümü desteklemesinin ve Kıbrıs Türk halkına yönelik ambargo ve izolasyonların herhangi bir koşula bağlanmaksızın kaldırılması yönünde açık bir irade ortaya koymasının zamanı çoktan gelmiştir” vurgusu da yapıldı.

AKPA tarafından Kıbrıs’ta denenmiş ve başarısızlığı kanıtlanmış modeller temelinde bir anlaşma sağlanması için siyasi sürecin başlatılması konusunda taraflara çağrı yapılması “samimiyetten yoksun bir yaklaşım” olarak değerlendirilen açıklamada, adada kalıcı bir uzlaşıya katkı koymak isteyen tüm tarafların Kıbrıs Türk halkının iradesini ve özden gelen hakları olan egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünü kabul etme yönünde adımlar atmaya başlaması gerektiğine işaret edildi.

-AKPA’nın açık bir irade ortaya koymasının zamanı çoktan gelmiştir”

Açıklamada, “AKPA’nın, Ada’daki mevcut gerçekler ışığında iki devletli çözümü desteklemesinin ve Kıbrıs Türk halkına yönelik ambargo ve izolasyonların herhangi bir koşula bağlanmaksızın kaldırılması yönünde açık bir irade ortaya koymasının zamanı çoktan gelmiştir” vurgusu da yapıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bir günde 3 iş kazası: 2'si yoğun bakımda02 Temmuz 2024 Salı 13:47
  • KIB-TEK duyurdu: Borcu olan abonelerin elektriği perşembe gün kesiliyor02 Temmuz 2024 Salı 13:47
  • 65 yaşındaki Güler’in ölüm sebebi belirlendi02 Temmuz 2024 Salı 12:09
  • Yeniboğaziçi, Demirhan ve Lefkoşa’da iş kazası: 3 yaralı02 Temmuz 2024 Salı 12:09
  • 2 bin 501 sürücü kontrol edildi: 452 yasal işlem, 1 tutuklu02 Temmuz 2024 Salı 12:08
  • Tatar Kıbrıs'a döndü02 Temmuz 2024 Salı 10:36
  • Boğazköy-Dikmen Anayolu 10 gün kapalı01 Temmuz 2024 Pazartesi 18:01
  • Berova, arabuluculardan oluşan heyetleri kabul etti01 Temmuz 2024 Pazartesi 16:44
  • Metehan çemberden Ortaköy’e gidiş yolu kapatılacak01 Temmuz 2024 Pazartesi 16:42
  • Meteoroloji açıkladı: Kavurucu sıcaklar devam edecek01 Temmuz 2024 Pazartesi 15:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti