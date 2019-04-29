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Dışişleri Bakanlığı: "Başpiskopos'un sözleri tam bir ortaçağ zihniyetidir"

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Başpiskopos Hrisostomos'un Paskalya Bayramı'nda KKTC ile olan ilişkiler hakkında yaptığı açıklamanın ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan söz konusu açıklamaya kınama geldi.
Dışişleri Bakanlığı: "Başpiskopos'un sözleri tam bir ortaçağ zihniyetidir"

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Başpiskopos Hrisostomos’un Paskalya Bayramı nedeniyle Kıbrıslı Rumlara hitaben yaptığı açıklamayı kınadı.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Hrisostomos’un sarf ettiği sözlerin tam anlamıyla Orta Çağ yaklaşımını ve zihniyetini yansıttığı vurgulanarak, söz konusu açıklamaların Rum Ortodoks Kilisesi’nin ırkçı, ilkel ve hoşgörüden uzak anlayışında küçük de olsa bir iyileşme olmadığını en açık şekilde gözler önüne serdiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başpiskopos yaptığı açıklamada, ülkemize geçip alış-veriş yapan, seyahatleri için Ercan Havaalanı’nı kullanmayı tercih eden Kıbrıslı Rumları, hem “ulusal” hem de “dini” değerleri erozyona uğramış kesimler olarak niteleyen Orta Çağ zihniyetini ifade etmekten çekinmemiştir. Bu adada iki halk arasında güven ortamını oluşturacak olan en önemli unsur iki tarafın özellikle ticaret ekonomi ve turizm konularında daha fazla ilişki içerisine girmesi ve işbirliği yapmasıdır.
Bu noktada Kıbrıs Rum yönetimine bir kez daha çağrı yapmak istiyoruz, iki taraf arasında zaten var olan güven eksikliğini daha da geriye götüren bu açıklamaları kınayıp, iki halkı birbirinden uzaklaştıran açıklamalar yerine barışçıl ve iş birliğinin önemini vurgulayan mesajı Kıbrıs Rum toplumuna veriniz. İki taraf arasındaki geçişlerin karşılıklı olarak artması, ekonomi ve ticaret konularındaki ilişkilerin ve aktivitelerin kapsamının genişlemesi ve serbestleştirilmesi; yaratacağı ekonomik karşılıklı bağımlılık nedeniyle bu adada asıl ihtiyacımız olan şeydir.”

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