  • BIST 4.617,93
  • Altın 1244.038
  • Dolar 19.4456
  • Euro 21.4194
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Dışişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Meclisi’nin TÜRKPA’ya gözlemci üyeliğe kabul edilmesini değerlendirdi

» »
Dışişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Meclisi’nin TÜRKPA’ya gözlemci üyeliğe kabul edilmesini değerlendirdi
Dışişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Meclisi’nin TÜRKPA’ya gözlemci üyeliğe kabul edilmesini değerlendirdi

Dışişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Meclisi’nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 12. Genel Kurulu’nda oy birliği ile gözlemci üyeliğe kabul edilmesinin, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkını fazlasıyla memnun ettiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı’nın, Cumhuriyet Meclisi'nin TÜRKPA’da gözlemci üyeliğe kabul edilmesi hakkında yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

 

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, BM 77. Genel Kurul toplantısında BM üyesi ülkelerden devletimiz KKTC’nin resmen tanınması gerektiğini ifade etmelerinin ardından, 11 Kasım 2022’de Türk Devletleri Teşkilatı’na KKTC’nin anayasal ismi ile gözlemci üyeliğe kabulü ve şimdi de TÜRKPA’ya gözlemci üyeliğe kabul kararı, kardeş Türk devletleri ile ilişkilerimizin güçlenerek gelişmesine katkı sağlayacağı aşikardır.

 

Karar ayrıca, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs konusunda iki Devlet esasına dayanan yeni vizyonun doğru, gerçekçi, bölgesel ve küresel konjektür ile uyumlu olduğunun da teyididir.

Ortak tarih, kültür ve kimliği olan, ayrıca Türk dilini konuşan Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerine gösterdikleri dayanışma için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, bu uğurda emek ve çaba gösterenleri kutluyoruz.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EVKAF'tan açıklama: Açıklamaları doğruyu yansıtmıyor29 Nisan 2023 Cumartesi 14:05
  • YKP’den ortak eyleme katılım çağrısı29 Nisan 2023 Cumartesi 14:01
  • Töre, Ankara’da Türk Dünyası Parlamenterler Birliği’ni ziyaret etti29 Nisan 2023 Cumartesi 13:56
  • 2 kaza, 3 yaralı29 Nisan 2023 Cumartesi 13:52
  • Taçoy: İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu emekçinin özvarlıklarına sahip çıktı29 Nisan 2023 Cumartesi 13:42
  • Doğancı Çemberi ile Cengizköy Çemberi arası yarın trafik akışına kapalı olacak29 Nisan 2023 Cumartesi 13:40
  • Rum tarafında ciddi endişe; “Maraş’taki üç otel bir Türk’e satılmış olabilir”29 Nisan 2023 Cumartesi 13:25
  • Savaşan: Sırbistan kongresi KKTC’nin imajını güçlendirmiştir29 Nisan 2023 Cumartesi 13:11
  • CTP heyeti, DAÜ’yü ziyaret etti29 Nisan 2023 Cumartesi 11:34
  • Türkiye, KKTC Cumhuriyet Meclisinin TÜRKPA'ya "gözlemci" üye olmasından memnun29 Nisan 2023 Cumartesi 11:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti