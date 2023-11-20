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Dışişleri Bakanlığı Gazze’de bulunan KKTC vatandaşlarının tahliye edildiğini duyurdu

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Filistin arasında çatışmaların başlamasıyla birlikte bölgede ikamet eden ve bölgeden ayrılmak isteyen toplam 7 KKTC vatandaşının İstanbul'a ulaştığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı Gazze’de bulunan KKTC vatandaşlarının tahliye edildiğini duyurdu

Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Filistin arasında çatışmaların başlamasıyla birlikte, kalıcı veya geçici olarak bölgede ikamet eden ve bölgeden ayrılmak isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarından toplamda 7 kişinin İstanbul'a ulaştığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan tam açıklama şu şekilde:

"İsrail ile Filistin arasında çatışmaların başlamasıyla birlikte, kalıcı veya geçici olarak bölgede ikamet eden ve bölgeden ayrılmak isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile ailelerinin bölgeden güvenli tahliyesi için devam eden çalışmalarımız çerçevesinde, 18 Kasım 2023 tarihinde, Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a tahliye edilen toplam 7 KKTC vatandaşı, Kahire üzerinden dün (19 Kasım) İstanbul’a ulaşmıştır.
 
19 Kasım 2023 tarihinde ise Refah Sınır Kapısı’ndan Mısır’a tahliye edilen toplam 27 KKTC vatandaşının bu akşam Kahire üzerinden İstanbul’a ulaşması beklenmektedir. Çatışma bölgelerinde bulunan vatandaşlarımızdan geriye kalanların, güvenli bir şekilde ve en kısa sürede bölgeden tahliye edilmesini teminen Türkiye Cumhuriyeti makamları ile koordinasyon ve işbirliğimiz devam etmektedir."

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