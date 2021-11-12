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Dışişleri Bakanlığı: GKRY silahlanmaya devam ettiği sürece, KKTC, Türkiye ile gerekli önlemleri alacak

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Açıklamada "Rum tarafının insansız hava araçları ve ağır silahlar satın almasının yanında askeri ittifakları da ülkemiz aleyhine artırdığı açıkça görülmektedir" denildi.
Dışişleri Bakanlığı: GKRY silahlanmaya devam ettiği sürece, KKTC, Türkiye ile gerekli önlemleri alacak

BAKANLIK AÇIKLAMASI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin gerginliğe yol açacağını bilmesine karşın bir süreden beri silahlanma programı başlattığı bilinmektedir. Rum tarafının insansız hava araçları ve ağır silahlar satın almasının yanında askeri ittifakları da ülkemiz aleyhine artırdığı açıkça görülmektedir. Söz konusu silahlanma faaliyetleri Adamız ve Doğu Akdeniz’deki istikrar ve huzur ortamını tehdit etmektedir.

Rum yönetiminin ülkemizi tehdit etmeye yönelik silahlanmaya devam etmesi, kışkırtıcı faaliyetlerini sürdürmesi, Adada ve bölgede gerginliğin tırmandırılmasından başka bir amaca hizmet etmemektedir. İlgili ülkelerin Rum tarafının maksadını aşan silahlanma politikasına destek veren yaklaşımlarına son vermeleri, Ada ve bölgemizin güven ve huzurunun muhafaza edilmesi için önem arz etmektedir. Adamızı etkileyen sorunlara çözüm bulmak ve güven yaratıcı önlemlerin hayata geçirilmesi için ülkemiz çeşitli yapıcı öneriler yapmakta, diyalog ve işbirliğinin yolunu açmaya çalışmaktadır. GKRY’nin silahlanma faaliyetlerine devam ettiği sürece, KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, gerekli önlemleri almaktan çekinmeyeceği aşikardır. Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin önemi Rum tarafının silahlanma faaliyetleri karşısında bir kez daha anlaşılmaktadır.

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