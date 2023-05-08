  • BIST 4.430,51
  • Altın 1269.098
  • Dolar 19.5029
  • Euro 21.5155
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'taki askeri faaliyetleri kınadı

» »
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, bazı ülkelerin de katılımıyla, 7-11 Mayıs günlerinde savaş uçaklarının da dahil olduğu bir faaliyet icra ettiğine işaret etti.
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'taki askeri faaliyetleri kınadı

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, başta Birleşmiş Milletler Barış Gücü olmak üzere, uluslararası toplumun istikrar ve huzur ortamını bozan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin giderek artan silahlanma ve askeri faaliyetlerine sessiz kalmamasını ümit ettikleri vurgulandı.

 

Açıklamada, savaş uçakları ve helikopterlerin alçak irtifada uçuş yapacakları bu provokatif askeri faaliyet sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları ile ara bölgenin ihlal edilmesinden mutlak suretle kaçınılması gerektiği konusunda da uyarıda bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin uzun süreden beri silahlanma ve askeri faaliyetlerini açık bir şekilde artırmakta olduğunu kamuoyu ve uluslararası toplumun dikkatine her vesile ile getirmekteyiz

Katılımcı ülkelere de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma ve saldırgan politikalarının, bilerek veya bilmeyerek, parçası olmaktan imtina etmeleri ve bunun yerine bölgede ve Ada’da istikrar ve huzur ortamının tesis edilmesi yönünde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni telkin etmeleri gerektiğini hatırlatırız.

Savaş uçakları ve helikopterlerin alçak irtifada uçuş yapacakları bu provokatif askeri faaliyet sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları ile ara bölgenin ihlal edilmesinden mutlak suretle kaçınılması gerektiği konusunda uyarımızı da yapmak isteriz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemenlik haklarının ihlal edilmesine sessiz kalmayacak ve haklarımızın korunması için Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte gerekli tedbirleri alacaktır.

Başta Birleşmiş Milletler Barış Gücü olmak üzere, uluslararası toplumun istikrar ve huzur ortamını bozan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin giderek artan silahlanma ve askeri faaliyetlerine sessiz kalmamasını ümit ederiz.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTOEÖS 54. Olağan Genel Kurulu yapıldı08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:45
  • Bir haftada 96 kaza, 1 ölü, 28 yaralı08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:36
  • Hatice İntaç- Gün Batımı Duyguları08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:34
  • Bir Haftada 9 Yangın Meydana Geldi08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:33
  • Sağlık çalışanları Dr. Tuğcu’nun bıçaklanması ile ilgili meclis önünde eyleme gitti08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:31
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı: Dolu ve fırtınadan zarar gören bölgelerin tespitine başladık08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:28
  • Sağlıkta şiddet… Sağlık Bakanlığı, komisyon kurma kararı aldığını açıkladı08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:25
  • Alkollü sürücü kaza yaptı! 1 Kişi Yaralandı08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:23
  • KKTC’de 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemleri yarın sona eriyor08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:19
  • Meclis Genel Kurulu toplandı08 Mayıs 2023 Pazartesi 13:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti