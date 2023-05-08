Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'taki askeri faaliyetleri kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, bazı ülkelerin de katılımıyla, 7-11 Mayıs günlerinde savaş uçaklarının da dahil olduğu bir faaliyet icra ettiğine işaret etti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, başta Birleşmiş Milletler Barış Gücü olmak üzere, uluslararası toplumun istikrar ve huzur ortamını bozan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin giderek artan silahlanma ve askeri faaliyetlerine sessiz kalmamasını ümit ettikleri vurgulandı.

Açıklamada, savaş uçakları ve helikopterlerin alçak irtifada uçuş yapacakları bu provokatif askeri faaliyet sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları ile ara bölgenin ihlal edilmesinden mutlak suretle kaçınılması gerektiği konusunda da uyarıda bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle:

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin uzun süreden beri silahlanma ve askeri faaliyetlerini açık bir şekilde artırmakta olduğunu kamuoyu ve uluslararası toplumun dikkatine her vesile ile getirmekteyiz

Katılımcı ülkelere de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma ve saldırgan politikalarının, bilerek veya bilmeyerek, parçası olmaktan imtina etmeleri ve bunun yerine bölgede ve Ada’da istikrar ve huzur ortamının tesis edilmesi yönünde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni telkin etmeleri gerektiğini hatırlatırız.

Savaş uçakları ve helikopterlerin alçak irtifada uçuş yapacakları bu provokatif askeri faaliyet sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenlik hakları ile ara bölgenin ihlal edilmesinden mutlak suretle kaçınılması gerektiği konusunda uyarımızı da yapmak isteriz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemenlik haklarının ihlal edilmesine sessiz kalmayacak ve haklarımızın korunması için Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte gerekli tedbirleri alacaktır.

Başta Birleşmiş Milletler Barış Gücü olmak üzere, uluslararası toplumun istikrar ve huzur ortamını bozan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin giderek artan silahlanma ve askeri faaliyetlerine sessiz kalmamasını ümit ederiz.”