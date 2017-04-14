 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.252
  • Altın 152,412
  • Dolar 3,6900
  • Euro 3,9196
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAYeni Erenköy Belediyesi emekçileri isyan etti!

Dışişleri Bakanlığı ibadet konusunda Kıbrıs Rum tarafını suçladı

» »
Dışişleri Bakanlığı ibadet konusunda Kıbrıs Rum tarafını suçladı
Dışişleri Bakanlığı, Rum tarafının, gösterilen iyi niyeti istismar edip, ibadet izni verilemeyeceğini bildikleri yer ve tarihlerde ibadet izni istediğini açıkladı...

“Dini ibadetlerin bir siyasi istismar aracı olarak kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasının görev ve sorumlulukları olduğuna” vurgu yapılan açıklamada, ibadete müsait diğer dini yerler için yapılan düzenlemelerin, yalnızca lojistik ve güvenlik açısından yapıldığını ve bireysel ibadetlere hiçbir şekilde kısıtlama getirilmediğine işaret edildi.

Açıklamada, 2017 yılında 23 Nisan tarihine kadar yapılan 33 başvurunun 25’ine izin verildiği belirtilerek, üç büyük kilise Apostolos Andreas, St. Barnabas ve St. Mamas’da düzenlenecek toplu ayin sayısına hiçbir sınırlama getirilmediğine de dikkat çekildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, dini özgürlükler konusunun gündeme geldiği her vesilede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dini inanç ve vicdan özgürlüğünün Anayasa ile güvence altına alındığına vurgu yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede yaşayan yabancı uyruklular dahil herkes için kamu düzenine, genel ahlaka veya bu amaçla çıkarılmış yasalara aykırı olmamak kaydıyla ibadet, dinsel ayin ve törenlerin serbest olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması şöyle devam etti:

“Tüm taraflarca iyi bilindiği ve uygulamada olduğu gibi, ülkemiz sınırları içerisinde yaşamayı tercih eden Maronit ve Kıbrıslı Rumlar, ikamet ettikleri köylerde (Dipkarpaz, Sipahi, Koruçam, Karpaşa, Hisarköy ve Özhan) bulunan 8 kilisede herhangi bir kısıtlama veya ön izne gereksinim olmaksızın, kendi din adamlarının idaresinde ibadetlerini özgürce yerine getirebilmektedirler.

Ayrıca, üç büyük kilisede (Apostolos Andreas, St. Barnabas ve St. Mamas) düzenlenecek toplu ayin sayısına hiçbir sınırlama getirilmemiştir. İbadete müsait olan sair (diğer) dini yerler için yapılan düzenlemeler, yalnızca lojistik ve güvenlik açısından yapılmakta olup, bireysel ibadetlere hiçbir şekilde kısıtlama getirilmemektedir.

Ayin taleplerine ilişkin son yıllara ait istatistikî bilgiler şöyledir: 2013 yılında gelen 47 ayin talebinin 9’u reddedilmiş, 38’ine izin verilmiştir.  2014 yılında gelen 107 ayin talebinin 36’sı reddedilmiş, 71’ine izin verilmiştir. 2015 yılında gelen 128 ayin talebinin 32’si reddedilmiş, 96’sına izin verilmiştir. 2016 yılında gelen 193 müracaatın sadece 54’ü reddedildi, 109’una ise izin verilmiştir. 2017 yılında 23 Nisan tarihine kadar yapılan 33 başvurunun 25’ine izin verilmiştir.

Ne yazık ki Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıslı Türklerin Hala Sultan Camii dahil Güney’de bulunan camilerde toplu ibadetlerini kısıtlamaya tabi tuttuğunu görmezden gelerek, geçmişte defaten yaptığı gibi bu konuda gösterdiğimiz iyi niyeti istismar ederek, ibadet izni verilemeyeceğini bildiği yer ve tarihlerde ibadet izni talebinde bulunmakta ısrarcı olmaktadır. Vurgulamakta fayda görmekteyiz ki, dini ibadetlerin bir siyasi istismar aracı olarak kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınması görev ve sorumluluğumuzdur”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Ersoy İnce'den haber var14 Nisan 2017 Cuma 12:07
  • YKP: “ya çözüme razı olun ya da yolumuza devam ederiz yılları başladı”14 Nisan 2017 Cuma 11:26
  • Berova, 39. TRT Uluslararası Çocuk Şenliği’ne katılacak ekibi kabul etti14 Nisan 2017 Cuma 11:17
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar!14 Nisan 2017 Cuma 10:56
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluş yıldönümü kutlanıyor14 Nisan 2017 Cuma 10:55
  • Yeni Erenköy Belediyesi emekçileri isyan etti!14 Nisan 2017 Cuma 09:39
  • KKTC polisine FETÖ soruşturması açıldı!14 Nisan 2017 Cuma 09:13
  • Hilmi Hami'nin erken vedası, şok etkisi yarattı...14 Nisan 2017 Cuma 08:44
  • YDP: “eski nüfusun geçersiz olduğu söylenmeli”13 Nisan 2017 Perşembe 16:27
  • İçişleri Bakanı Evren, kaymakamlarla görüştü13 Nisan 2017 Perşembe 16:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti