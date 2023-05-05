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Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Rum Yönetimi’nin provokatif politikalarına destek adımlarından kaçınmalı

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail’den barış ve huzur ortamına olumsuz etkileri olabilecek ve silahlanma yarışına yol açacak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin provokatif politikalarına destek anlamına gelecek adımlardan kaçınmasını beklediklerini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı: İsrail, Rum Yönetimi’nin provokatif politikalarına destek adımlarından kaçınmalı

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in, Kıbrıs Türk halkının kendi egemen devletinde güven içerisinde yaşamasını temin edecek tek yol olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iki devletli çözüm önerisini açık fikirlilikle değerlendirmesini bekledikleri ifade ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin İsrail ile iyi ilişkiler tesis etmekten memnuniyet duyacağı vurgulandı.

Açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanma faaliyetlerini artırdığı ve bu Rum politikasının silahlanma yarışına yol açtığının Dışişleri Bakanlığı tarafından uluslararası toplumun dikkatine yazılı ve sözlü olarak defaatle getirildiğini anımsatıldı.   

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin huzur ve istikrar ortamını zehirleyen saldırgan politikasını bazı devletlerin, bilerek veya bilmeyerek, cesaretlendirdiğine işaret edilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“İsrail Savunma Bakanı’nın resmi ziyaretini de bu çerçevede değerlendirmekteyiz. İsrail makamlarına Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkı adına konuşma veya tasarrufta bulunma hakkı olmadığını ayrıca hatırlatmak isteriz.

Bölgemizde bulunan ülkelerden biri olan İsrail’den barış ve huzur ortamına olumsuz etkileri olabilecek ve ayrıca silahlanma yarışına yol açacak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin provokatif politikalarına destek anlamına gelecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz.”

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