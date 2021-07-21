  • BIST 1.351,590
  • Altın 497,27
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,0850
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 36 °C
SON DAKİKAKulak Tıkanıklığı Nasıl Geçer ve Ne İyi Gelir?

Dışişleri Bakanlığı: “Kapalı Maraş KKTC Toprağı; Her Devlet Gibi KKTC Devletinin De Kendi Toprakları Üzerinde Mutlak Egemenliği Var”

» »
Dışişleri Bakanlığı: “Kapalı Maraş KKTC Toprağı; Her Devlet Gibi KKTC Devletinin De Kendi Toprakları Üzerinde Mutlak Egemenliği Var”
Dışişleri Bakanlığı: “Kapalı Maraş KKTC Toprağı; Her Devlet Gibi KKTC Devletinin De Kendi Toprakları Üzerinde Mutlak Egemenliği Var”

Dışişleri Bakanlığı, Kapalı Maraş’ın, KKTC toprağı olduğunu, her devlet gibi KKTC devletinin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği bulunduğunu kaydetti ve  “Kapalı Maraş’ın, bu aşamada bir kısmının askeri bölge statüsünün kaldırılmasına” yönelik kararın bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bakanlık, Cumhurbaşkanı ile hükümet tarafından alınarak Cumhurbaşkanı tarafından Kıbrıs Türk Halkı için çok önemli bir günde açıklanan kararla ilgili olarak  “Kapalı Maraş’ın, bu aşamada bir kısmının askeri bölge statüsünün kaldırılmasına yönelik kararımız gibi gelecekteki kararlarımız da, hiç şüphesiz, mülkiyet hakkına mutlak saygı gözetilerek alınacaktır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaparak, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in dün Maraş’la ilgili  Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni destekleyen yanlı  bir açıklama yaparak AB’nin Kıbrıs konusunda tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne serdiğini kaydetti.

GKRY’ye koşulsuz desteğini sürdüren AB yetkililerinin beyanatlarının hiç bir ahlaki hükmü kalmadığı belirletilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

 “Borrell’in, Kıbrıs Türk halkının iradesi hilafına, halihazırda geçmişin kalıntısı haline dönüşen BM Güvenlik Konseyi kararlarına atıf yapması beyhudedir. Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs konusunun çözüm modeline ilişkin kararını vermiştir. Bu karar, KKTC’nin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne saygı duyulmasına dayanmaktadır. AB er ya da geç bu gerçeği idrak edecektir.

Kıbrıs Türk halkının varlığını dahi görmezden gelen AB’nin tehditkar açıklamalarına karşın, Anavatan Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı koruma kararlılığında olduğumuzu bu anlamlı günde bir kez daha vurgularız”.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzcan, “iki rekât namaz kıl, cemaate katıl, bisiklet bedava kampanyasını” eleştirdi21 Temmuz 2021 Çarşamba 13:29
  • Özersay Erdoğan'ın yapacağını açıkladığı külliyeye karşı çıktı!21 Temmuz 2021 Çarşamba 13:20
  • Latin Amerika ülkelerinde salgında son durum21 Temmuz 2021 Çarşamba 13:15
  • Maraş Tartışması... Anastasiadis: Kıbrıslı Rumları bölme girişimi21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:49
  • Omega-3 eksikliği ömrü sigaradan fazla kısaltıyor21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:26
  • G20'de Çevre Bakanlarının gündemi iklim değişikliği ve su kaynaklarının kullanımı21 Temmuz 2021 Çarşamba 12:01
  • AİHM'den "ByLock" kararı21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:43
  • Kanada Başbakanı Trudeau Müslümanlarla bayramlaştı21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:32
  • Dışişleri Bakanlığı: AB Kıbrıs konusunda tarafsız olmak istemediğini bir kez daha gözler önüne serdi21 Temmuz 2021 Çarşamba 11:05
  • 10 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti