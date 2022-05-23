  • BIST 2.380,90
  • Altın 949.47
  • Dolar 15.9264
  • Euro 17.02
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAç Olmadığımız Halde Neden Yemek İsteriz?

Dışişleri Bakanlığı: Kasulidis'in açıklamaları samimiyetsizlik

» »
Dışişleri Bakanlığ, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in açıklamalrıyla ilgili olarak, “Kasulidis'in açıklamaları samimiyetsizlik” açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı: Kasulidis'in açıklamaları samimiyetsizlik

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Rum basınına verdiği demece tepki gösterdi.

Bakanlık, "Kasulidis’in, Rum basınına bugün vermiş olduğu demeç ile, sözde 'Güven Yaratıcı Önlemler' paketi olarak lanse ettikleri planlarını 'Kıbrıslı Türkler için kaybedilmemesi gereken önemli bir fırsat' olarak yansıtması en hafif ifadeyle samimiyetsizliktir" açıklamasında bulundu.

"Kıbrıs meselesi bir statü meselesidir. Uluslararası toplumun Kıbrıs Rum tarafına tüm adanın “devleti ve temsilcisi”,  Kıbrıs Türk halkına ise söz konusu “devlette bir toplum” olarak muamele  etmesi, Kıbrıs sorununun özünü teşkil etmektedir" denilen açıklamada, "Bu haksız muameleden cesaret alan Kıbrıs Rum tarafının yegane amacı, sözde “Güven Yaratıcı Önlemler” marifetiyle sorunu özünden uzaklaştırmak ve statükonun kendilerine sağladığı konfor alanını muhafaza etmektir. Kıbrıs Rum tarafının sözde “Güven Yaratıcı Önlemler” önerisi ile egemenliğini ülkemize yaymaya çalışması kabul edilemezdir. Kıbrıs Türk tarafı iki devletin egemen eşitliği temelinde tasarlanacak farklı konulardaki işbirliğini ise desteklemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı açılaması şöyle devam etti:

"Bugün, adada, iki devlet olduğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin mutlak egemenliğinde bulunan topraklar üzerinde tek yetkili Devlet olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Kapalı Maraş’a ilişkin açılımlar da mülkiyet hakkına mutlak saygı gösterilerek Hükümetimiz tarafından yapılmaktadır. Gerek GKRY’nin gerek Birleşmiş Milletlerin  bu ve buna benzer konulardaki tek muhatabı KKTC Devleti’dir. Topraklarımızın bir parçası olan Kapalı Maraş’taki egemenliğimizin devredilmesinin görüşmeye açık bir konu olmadığını da hatırlatmak isteriz."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 40 Vaka23 Mayıs 2022 Pazartesi 18:24
  • TDP: Güven Artırıcı Önlemler Kıbrıslı Türklerin Yararınadır23 Mayıs 2022 Pazartesi 18:06
  • Erhürman: Bu bir var oluş meselesidir, Kıbrıs Türk halkı iradesine sahip çıkacak23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:59
  • Töre: Meclis’in böyle bir dönemde tatile çıkması yeni eleştiriler yaratacaktır23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:51
  • Tatar: Kıbrıs’ta çok acılar yaşamış ve geçmişi, ulusal zenginliklerle dolu bir halkız23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:45
  • Tatar: GKRY’nin Kapalı Maraş’ta yeni bir plaj açılması kararı alındığına yönelik iddiaları doğru değil23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:39
  • KTÖS 43. Dönem yetkili kurulları belirlendi23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:21
  • KTÖS Genel Sekreterliği'ne Burak MAVİŞ getirildi23 Mayıs 2022 Pazartesi 17:12
  • HP Genel Başkanı Özersay hükümetin kurulma süreci konusunda eleştirilerde bulundu23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:51
  • Altuğra: Sağlık altyapımız güçlenecek23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti