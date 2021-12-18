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Dışişleri Bakanlığı: “KKTC Ve Türkiye Mütekabil Adımlar Atacaktır”

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Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte gasp edilmeye çalışılan meşru hak ve çıkarlarının korunması maksadıyla mütekabil adımlar atacağını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı: “KKTC Ve Türkiye Mütekabil Adımlar Atacaktır”

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte gasp edilmeye çalışılan meşru hak ve çıkarlarının korunması maksadıyla mütekabil adımlar atacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunması amacıyla görüşlerinin kayda geçirilmesi ve taleplerinin dikkate alınması için ilgili makamlar nezdindeki girişimlerin süreceğine işaret edilerek, “Tüm uyarılarımıza karşın devam eden bu tek yanlı faaliyetler, Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliği tırmandırmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin “Odin Finder” isimli İtalyan bayraklı gemi ile “17 Aralık 2021 – 1 Ocak 2022 tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de faaliyette bulunacağını 14 Aralık 2021 tarihinde yayınladığı NAVTEX ile açıkladığı” kaydetti.

Faaliyetin yapılması planlanan alanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) lisans verilen ruhsat sahası ile de çakıştığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının eşit ve müktesep haklarını gasp etmekten kaçınmadığı ortadadır. Tüm uyarılarımıza karşın devam eden bu tek yanlı faaliyetler, Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliği tırmandırmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir. Başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası camianın, Doğu Akdeniz’de huzur ve sükunet ortamının yaratılmasına engel olanın Rum tarafı olduğunu artık görmesi gerekmektedir. KKTC, Anavatan Türkiye ile birlikte gasp edilmeye çalışılan meşru hak ve çıkarlarımızın korunması maksadıyla mütekabil adımlar atacaktır. Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının korunması amacıyla görüşlerimizin kayda geçirilmesi ve taleplerimizin dikkate alınması için ilgili makamlar nezdindeki girişimlerimiz sürecektir. Doğu Akdeniz’de istikrarın sağlanması maksadıyla yaptığımız 13 Temmuz 2019 tarihli hidrokarbon kaynaklarına ilişkin önerimizin hala masada olduğunu bu vesileyle hatırlatmakta fayda vardır.”

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