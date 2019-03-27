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Dışişleri Bakanlığı "Özgöçmen'in katil zanlısı Salman'ı barındırdığınız yerden çıkarıp iade edin"

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Dışişleri Bakanlığı "Özgöçmen'in katil zanlısı Salman'ı barındırdığınız yerden çıkarıp iade edin"
Dışişleri Bakanlığı "Özgöçmen'in katil zanlısı Salman'ı barındırdığınız yerden çıkarıp iade edin"

Dışişleri Bakanlığı yaptığı basın açıklamasıyla Rum tarafına seslendi ve cinayete kurban giden sanatçı Hasan Işık Özgöçmen'in katil zanlılarını korumaktan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Açıklama şöyle:

Ülkemizin yetiştirdiği en başarılı seramik, heykel ve resim sanatçılarından olan Hasan Işık Özgöçmen’in geçtiğimiz Eylül ayında öldürülmesi kamuoyunu derinden üzmüştü. Cinayetin ardından yürütülen soruşturma kapsamında tespit edilen Özgöçmen’in katil zanlısı Pakistan uyruklu Muhammad Salman’ın, Güney Kıbrıs’a kaçtığı ve Limasol’da Rum polisi tarafından yakalandığı ilgili tüm kesimlerce bilinmektedir.

Bugün itibarıyla cinayetin katil zanlısı Salman’ın Güney Kıbrıs’taki adresi tespit edilmiştir. Teyit edilen bilgiye göre, zanlı Salman halen Güney Kıbrıs’a sığınma başvurusunda bulunanların tutulduğu, Larnaka’da bulunan Menoya mülteci kampında barındırılmaktadır.

Kamuoyumuzu derinden etkileyen Özgöçmen cinayetinin zanlısı Pakistan uyruklu Muhammad Salman’ın yeri de tespit edildiğine göre, zanlının en kısa sürede yargılanmak üzere tarafımıza iade edilmesi konusunda Rum yönetimine açık çağrıda bulunuyoruz.

Gökhan Naim’in katil zanlılarına dair de girişim yapıldığını ve bu cinayetle ilgili de Rum yetkililerin bilgi vermeye yanaşmadıklarını kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Bu ve benzeri durumlarda Kıbrıs Rum liderliğinin öne sürdüğü siyasi gerekçeler, suçlulara sığınma imkanı tanınmasına, koruma altına alınmalarına ve en ağır suçların cezasız kalmasına mazeret olamaz.  Kıbrıs Rum tarafına sürekli yaptığımız çağrıyı bu vesileyle bir kez daha tekrarlamak isteriz; bu konularda işbirliği yapma zorunluluğu iki taraf arasındaki güvenin oluşmaya başlaması için gerekli olandır"

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