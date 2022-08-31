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Dışişleri Bakanlığı: Rum liderliği, gerçekleri çarptırıyor!

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Dışişleri Bakanlığı, Rum Dışişleri Bakanlığının KKTC’de öğrenim gören Nijeryalı öğrencilere ilişkin açıklamasını değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı: Rum liderliği, gerçekleri çarptırıyor!

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığının KKTC’de öğrenim gören Nijeryalı öğrencilere ilişkin açıklamasını değerlendirerek, “ Açıklama, Rum liderliğinin tek amacının gerçekleri çarptırarak, ülkemizi ve Türkiye Cumhuriyeti’ni karalamak olduğunu göstermektedir” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bugüne kadar yürütülen tüm müzakere süreçlerinin akamete uğramasının baş mimarlarından olan GKRY Dışişleri Bakanlığının dezenformasyona başvurması şaşırtıcı değildir.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

“GKRY Dışişleri Bakanlığının, Kıbrıs Türklerinin ekonomik kalkınmasına yardımcı olan her adımı engellemeye yönelik bir misyonu bulunmaktadır. Bu misyonu çerçevesinde, yabancı öğrencilerin huzur içerisinde yaşadıkları ülkemizin yüksek eğitimdeki başarısını her zaman baltalamaya çalışmaktadır.

Rum tarafı, düzensiz göç konusunu, ülkemiz ve Türkiye’yi mesnetsiz iddialarla karalamak için istismar etmektedir. GKRY, konuyu kendi menfaatine kullanmayı öncelik haline getirmiştir. Bu nedenle, KKTC ve GKRY’ni de etkileyen küresel bir zorluk olan düzensiz göç konusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın yaptıkları yapıcı öneriye olumlu cevap vermemektedir.”

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