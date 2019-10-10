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Dışişleri Bakanlığı: “Rum liderliğinin statükonun muhafazası çabası nafiledir”

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Dışişleri Bakanlığı, hükümetin kapalı Maraş’a dair aldığı karar uyarınca sürdürülen çalışmaların, uluslararası hukuk çerçevesinde,Vakıflar ve eski sakinlerin hakları gözetilerek devam ettiğini kaydetti.
Dışişleri Bakanlığı: “Rum liderliğinin statükonun muhafazası çabası nafiledir”

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kapalı Maraş’ın, 45 yıldır Rum liderliğinin uzlaşmaz tutumu nedeniyle kaderine terk edilmiş bir yer durumundayken,alınan  kararla yaşama katılmasına dair bir adım atıldığı, hükümet adına İçişleri Bakanlığının  koordinatörlüğünde çalışmaların  kararlılıkla sürdürüldüğü öne sürüldü.

 “RUM LİDERLİĞİ KENDİ HALKINA ZARAR VERİYOR”
 
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin, ilgili tüm taraflarca kabul edilemez olarak nitelendirilen statükonun muhafaza edilmesine yönelik çabalarını  devam ettirdiği iddia edilen açıklamada, şu iddialar yer aldı:

“Hükümetimizin aldığı kararla, kapalı Maraş’ta başlatılan envanter çalışması ilerlerken, Rum yönetimi bu çalışmaları engellemeye yönelik girişimlerine bir yenisini eklemiştir. 
Rum liderliğinin girişimiyle toplanan BM Güvenlik Konseyi, herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan kararları tekrar eden bir açıklamayla statükoya hizmet ettirilmiştir.
 Kaldı ki, atıfta bulunulan kararların biri çeşitli vesilelerle güven yaratıcı önlemler kapsamında gündeme gelen paketlerin Rum tarafınca reddiyle güncelliğini yitirmiştir. 
Vurgulanması gerekir ki, Rum liderliğinin bu çabaları sadece statükonun devamını sağlamaya yönelik değildir. GKRY, propaganda aracı olarak kullandığı unsurları yitirme kaygısıyla, hükümetimizin aldığı kararı çeşitli vesilelerle olumlu karşıladıklarını tarafımıza ileten kapalı Maraş’ın eski sakinlerinin, yani kendi halklarının haklarına zarar verecek şekilde girişimde bulunmaktan da geri durmamaktadır. Hükümetimizin kararıyla Bakanlığımızın koordinatörlüğünde başlatılan çalışmalara, uluslararası hukuka uygun şekilde, kapalı Maraş’ın eski sakinlerinin hakları da gözetilerek kararlılıkla devam edilecektir.”
 
“MÜZAKERE ZEMİNİNE KARAR VERECEK OLAN TARAFLARDIR”
 
Açıklamada,  Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik olarak  ortak bir vizyon olup olmadığına dair ilgili tarafların katılımıyla gayrı resmi beşli toplantının yapılmasının gündemde olduğu bu günlerde BM Güvenlik Konseyi’nin aynı açıklamada spesifik bir çözüm modeline atıfta bulunmasının da doğru olmadığı öne sürülerek, “Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümün hangi zeminde müzakere edileceği ancak ve ancak tarafların rızasıyla belirlenebilir.”denildi.

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