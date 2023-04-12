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Dışişleri Bakanlığı şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı

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Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada şehit olan üç Azerbaycan askeri için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı şehit olan Azerbaycan askerleri için taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada şehit olan üç Azerbaycan askeri için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, “Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmada, Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu şehit olan, kardeş Azerbaycan ordusunun kahraman üç askerine Allah’tan rahmet, ailelerine ve Azerbaycan halkına sabır diliyoruz. Ruhları şad olsun” denildi.

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