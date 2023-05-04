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Dışişleri Bakanlığı: Sudan’daki KKTC vatandaşlarını tahliye girişimleri sürüyor

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Dışişleri Bakanlığı, şiddetli çatışmaların yaşandığı Sudan’da bulunan KKTC vatandaşların tahliyesi için başlatılan girişimlerin sürdüğünü açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı: Sudan’daki KKTC vatandaşlarını tahliye girişimleri sürüyor

Dışişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Sudan Cumhuriyeti’nde Sudan Ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında 15 Nisan 2023 tarihinden itibaren şiddetli çatışmalar sürmektedir. Sudan’da bulunan ve Bakanlığımız ile temas eden bir vatandaşımızın durumu ilk günden bu yana yakından takip edilmektedir. Bakanlığımız ilk andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Hartum Büyükelçiliği ile temasa geçerek vatandaşımızın bulunduğu durum ve yer ile ilgili bilgi vermiş ve tahliye için gerekli girişimler başlatılmıştır. Bakanlığımız Müsteşarı başta olmak üzere vatandaşımız ile temas sürdürülmektedir. Vatandaşımızın tahliyesinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda gerek Bakanlığımız gerekse Ankara Büyükelçiliğimiz her türlü çabayı sürdürmeye devam etmektedir”

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