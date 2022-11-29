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Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Frankafoni Örgütü’nün aldığı kararlar kabul edilemez

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Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Frankafoni Örgütü’nün aldığı kararlar kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Frankafoni Örgütü’nün aldığı kararlar kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Frankofoni Örgütü’nün 19-20 Kasım 2020 tarihlerinde Tunus’un Cerbe kentinde gerçekleştirilen 18. Zirvesinde Kıbrıs konusuna ilişkin unsurlar içeren kararları eleştirdi.

Açıklamada, “Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin tek taraflı olarak gözlemci üyesi olduğu bahsekonu örgütün Kıbrıs konusuna yönelik yanlı yaklaşımı, Kıbrıs Türk Halkının hak ve çıkarlarını göz ardı eder nitelikte olup, Kıbrıs’taki mevcut gerçeklerle örtüşmemektedir” denildi.

“Kıbrıs’a yönelik kararlar alırken, uluslararası topluluğun bir takım tarihi gerçekleri göz önünde bulundurması büyük önem arz etmektedir” denilen açıklamada “Bu çerçevede, konuya ilişkin gerçekçi bir yaklaşım sergilenebilmesini teminen, adada dili, dini, kültürü ayrı iki halk bulunduğunun ve Kıbrıs Türk Halkının ayrı bir devleti olduğu gerçeğinin kabul edilmesi elzemdir. Kararın, “Kıbrıs'ı, halkını ve kurumlarını yeniden birleştirmek” gibi ifadeler içeriyor olması, bunun yanısıra geçerliliğini yitirmiş modellere atıf yapması tarafımızca kabul edilemezdir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

“50 yılı aşkın bir süredir müzakere edilen “iki-toplumlu, iki-bölgeli federasyon” modelinin Kıbrıs Türk Halkı ile güç paylaşımına gitmek istemeyen Rum tarafının son olarak 2017 yılında Crans Montana’da gerçekleştirilen konferansta sergilediği uzlaşmaz tutum neticesinde nihai olarak sona erdiği bir gerçektir. Kıbrıs Türk tarafı, adadaki iki taraf arasında varılacak bir anlaşmanın yalnızca iki mevcut Devletin egemen eşitliği ve eşit statüsü temelinde yapılması halinde bir başarı şansı olacağına inanmaktadır.  

Bilinmelidir ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geçerliliğini yitirmiş bir formül üzerinde müzakere ederek kaybedecek bir 50 yılı daha yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, adadaki iki Devletin iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşayabilmesinin formülünü ortaya koymuştur ve artık bu tezinden geriye dönmesi mümkün değildir.”

Açıklamada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eylül ayında New York’ta gerçekleştirilen BM Genel Kurul toplantısı kapsamında yapmış olduğu çağrı ile yeni bir sayfa açıldığı vurgulanırken, Uluslararası Frankofoni Örgütü dahil uluslararası toplumun, mevcut gerçekleri kabul etmeleri halinde adada kalıcı olarak bir anlaşmaya varılmasına katkı koymalarının mümkün olabileceği bildirildi.

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