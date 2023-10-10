Dışişleri Bakanlığı: Yiğitler-Pile yolu projesi söz verdiğimiz üzere en kısa sürede tamamlanacaktır

Dışişleri Bakanlığı Pile-Yiğitler yolu yapımı ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Yiğitler-Pile yolu projesi söz verdiğimiz üzere en kısa sürede tamamlanacaktır" şeklinde bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Yiğitler-Pile yolunun yapımına dair varılan mutabakata ilişkin açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

"Bilindiği üzere, Pile köyünde yaşayan vatandaşlarımızın KKTC topraklarına ve Pile’deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, tamamen insani amaçlar gözetilerek hazırlanan Yiğitler-Pile yolu projesinin gerekliliği, yolun gündemde olduğu son 25 yıl içerisinde defalarca Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne (BMBG) aktarılmış ve gerekli bilgilendirmenin yapılmasını müteakip yol çalışmalarına bir süre önce başlanmıştı.

Yiğitler-Pile yolunun inşasına dair Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) ile yürütülen müzakereler sonucunda 9 Ekim 2023 tarihi itibarıyla bir mutabakata varılmıştır.

Yiğitler köyü tarafından başlanan yol yapım çalışmaları halihazırda devam etmekte olup, Pile’de yaşayan insanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak yol projesi, söz verdiğimiz üzere en kısa sürede tamamlanacaktır.

BMBG ile yaptığımız görüşmelerde vurguladığımız üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yolun düzensiz göç ve kaçakçılık amacıyla kullanılmasını engellemek amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bugüne kadar Pile halkının kalkınmasına katkı sağlayabilecek, ilgili tüm taraflara danışılarak hayata geçirilen projelere karşı durmadığı gibi bundan sonraki süreçte de Pile’nin statüsüne saygı gösteren ve Pile’de yaşayan herkesin faydasına olacak projeler geliştirilmesine yapıcı bir anlayışla destek vermeyi sürdürecektir. Defaatle vurguladığımız üzere Kıbrıs’ta ara bölgeye dair tüm plan ve projelerin bilgimiz ve onayımız dahilinde gerçekleşmesi hukuki bir zorunluluktur. Devletimiz bu hukuki zorunluluğa saygı gösterilmesi için gerekli her türlü takibi artan bir kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak adada adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının iki ayrı bağımsız Devletin aralarında geliştirecekleri iş birliğine dayalı iyi komşuluk ilişkilerinden geçtiğini hatırlatmak isteriz"