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Dışişleri Bakanlığı:Avrupa Birliği adadaki gerçekleri halen görmezden geliyor

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Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nun 2021 Türkiye raporunu değerlendirdi.
Dışişleri Bakanlığı:Avrupa Birliği adadaki gerçekleri halen görmezden geliyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Avrupa Parlamentosu’nda oylanarak kabul edilen AP 2021 Türkiye Raporu’nun, önceki raporlarda olduğu gibi Kıbrıs Türk halkının haklarını İnkâr eden talihsiz bir anlayışı yansıttığını görmekten esef duymaktayız” denildi.
Kıbrıs sorununa “siyasi eşitliği temel alan İki-toplumlu, iki-bölgeli bir federasyon” çerçevesinde çözüm bulunması yönündeki görüşe raporda yeniden yer verilmesinin Avrupa Birliği’nin adadaki gerçekleri halen görmezden geldiğinin bir’ göstergesi olduğu belirtilen açıklamada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin amacının Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin AB nezdinde itibarını mesnetsiz iddialarla zedelemek olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi ;

“AP ve diğer AB kurumlarının Rum tarafının ve Yunanistan’ın kötü niyetli politikalarına alet olmaktan vazgeçmesini ümit ediyoruz, söz konusu raporla Türkiye’ye, “Kıbrıs’ta İki-Devletlei çözüm önerisinden vazgeçmesine” yönelik yapılan çağrı AP’nin Adadaki gerçeklerden kopuk bir değerlendirme yaptığını ifşa etmektedir, yeni politikamızın KKTC tarafından tasarlandığını ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklendiğini tekrardan vurgulamak İsteriz. Kıbrıs Türk halkını İzolasyona maruz bırakan, Rum tarafına ise konfor alanı sunan statükonun başlıca sorumlularından olan AB ve kurumlarının Kıbrıs konusunda yorumda bulunmasının hiçbir ahlaki hükmü bulunmamaktadır.
Rum tarafının federasyon temeline yürütülen müzakere süreçlerini AB üyeliğini de kullanarak akamete uğrattığı hafızalarda korumaktadır. Bu çerçevede yürütülen müzakereler sona ermiş ve Kıbrıs konusunda yeni bir sayfa açılmıştır.

 

AB, Türkiye’ye saldırmak yerine, sorunun esas aynağı GKRY’ne Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü ile iki Devletli önerisini kabul etme yönünde telkinde bulunmalıdır.
Kıbrıs Türk halkına İzolasyonların kaldırılması konusunda verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmeyen AB ve kurumlarının tek desteğimiz olan Anavatan Türkiye ‘nin siyasi, ekonomik ve mali yardımlarını raporuna derç etmesi kabul edilemezdir. İki Devlet arasındaki İlişkileri geliştirmek sadece ve sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlarına bağlıdır. AB ve GKRY’nin bu konuda söz hakkı bulunmamaktadır.

Raporda Kapalı Maraş’a atfen yer alan asılsız iddialar da GKRY’nin bu konuda yine uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını göstermektedir. Bu bağlamda, Kapalı Maraş’ın KKTC toprağı olduğunu ve Kapalı Maraş İle İlgili yetkinin de KKTC hükümetine ait olduğunu bir daha hatırlatmak İsteriz”.

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