Dışişleri Bakanlığı:GKRY’ye uygulanan ambargoyu kaldırmak hata olur

Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi ve ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nin Güney Kıbrıs’a 1987 yılından beridir uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını içeren yasa tasarısı sunması ile ilgili yazılı açıklama yaptı…

Bakanlık açıklamasında, ABD Meclisi’nde, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların çıkarlarını ileriye götürmek için seçildiği günden beri büyük uğraş veren bilindik Senatör ve Temsilciler Meclisi Üyelerinin Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılması için yeni bir yasa tasarısı sunduğu belirtildi.

Açıklamada, tasarının henüz ilgili komiteler tarafından gündeme alınıp görüşülmediği, ancak bu konunun ileri götürülmesine ilişkin olarak gerek ilgili senatör, gerekse Kıbrıs Rum liderliği tarafından yapılan açıklamaların saldırganlık içerdiği ve adadaki barış ve istikrarı tehdit eder nitelik taşıdığı vurgulandı. İlgili tasarıda ABD’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik, enerji ve güvenlik çıkarlarını koruma gerekçesiyle ambargonun kaldırılmasının savunulduğu da ifade edilen Bakanlık açıklamasında, yasa tasarısında Yunanistan’a üç milyon dolarlık silah finansmanı ile yine Yunanistan ve Rum tarafına ikişer milyon dolarlık askeri eğitim yardımının da öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, bölgede ve adada istikrar ve huzur ortamının Kıbrıs Türk tarafı için çok önemli olduğu belirtilerek, Türk tarafının bu doğrultuda atılabilecek her türlü işbirliği adımını ileriye götürmeye hazır olduğu vurgulandı. “Zaten zor bir coğrafyada bulunan adamızdaki mevcut huzur, güven ve istikrarı sekteye uğratacak adımların atılması konusunda da hassas olduğumuzun bilinmesi gerekir” denilen açıklamada, ABD Meclisi’nden ilgili tasarıyı diğer benzer tasarılarda olduğu gibi komite aşamasında reddetmesini ve bölgesel işbirliğini teşvik edecek adımlar atılması yönünde ilgili taraflara çağrı yapmasının umut edildiği belirtildi.

“Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırma yönünde atılacak bir adım Doğu Akdeniz bölgesinde silahlanma yarışını tetikleyeceği uyarısında bulunma ihtiyacı hissediyoruz” denilen Bakanlık açıklamasında, böyle bir adımın yangına körükle gitmek anlamı taşıyacağı kaydedildi… Açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı olarak gerek ülkede gerekse yurt dışında yabancı devlet ve uluslararası örgüt temsilcileriyle yapılacak diplomatik görüşmelerde bu konudaki hassasiyeti ve riskleri muhataplarımıza anlatmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.