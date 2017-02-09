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Dışişleri Bakanlığı’nda Hristos Rozakis başkanlığında bilimsel konsey kuruluyor

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Dışişleri Bakanlığı’nda Hristos Rozakis başkanlığında bilimsel konsey kuruluyor
Kocas’a ulusal siyasi konularda akademisyen takviyesi...

Fileleftheros’un haberine göre Kocas, değişiklik yasa tasarısını mecliste savunurken, Cenevre’de 12 Ocak’ta yapılan Kıbrıs konferansı heyetine FIR, Uluslararası Federal Anayasalar, Uluslararası Deniz Hukuku, v.b. konularda uzman 6 hukuk profesörü eklediğini açıkladı.

Yapılacak tüzük değişikliği ile kurmayı planladığı Bilimsel Konsey’in 7 kişiden oluşacağını kaydeden Kocas, konsey başkanlığına Avrupa Konseyi İdari Mahkemesi eski başkanı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) eski başkan yardımcısı ve Yunanistan Dışişleri Bakanlığı eski müsteşarı Hristos Rozakis’in getirileceğini söyledi.

Kocas, uzun vadeli strateji gerektiren siyasi meseleler bulunduğuna işaret ederek, Yunan Dışişleri Bakanlığı birimlerinin yetkin ve yeterli olduğu, her mesele için yeni işe alım yapılmasının mali açıdan gereksiz olduğu görüşünü reddetti. Kocas, uzman ihtiyacına; mevcut hukuk dairesi yetkililerinin Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) için harita hazırlayamayacağını, bunun için uzmanlara ihtiyaç duyulduğunu örnek gösterdi.

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