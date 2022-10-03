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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Çağrı

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Dışişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Yönetimi’ni, sağduyu ile hareket etmeye davet etti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Çağrı

ABD'nin "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’yi kendisinden uzaklaştırmak ve halihazırda hassas olan dengeleri Rum tarafı ve Yunanistan lehinde değiştirme niyetinde olduğuna" işaret edilen bakanlık açıklamasında, adada ve bölgede huzur ortamını tesis etmek ve sürdürmek için, taraflara diyalog ve işbirliği yapma çağrısında da bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) 1987 yılından bu yana uyguladığı silah ambargosunu tamamen kaldırdığını kısa bir süre önce açıklayan ABD Yönetimi’nin, ülke ve Türkiye’ye yönelik tahrikkar tutumunu devam ettirdiği ve bu kez, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı’nın, 30 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada, Rum tarafının ABD Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen “Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı” kapsamına dahil edilmesi amacıyla, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun New Jersey Eyaleti Milli Muhafızıyla eşleştirildiğini duyurduğu kaydedildi.

Açıklamada, daha geçen  günlerde kaldırılan silah ambargosunun ardından, savunma alanında yapılan bu işbirliği açıklamasının, ada ve bölgedeki gerginliği tırmandırmaktan başka bir amaç gütmediği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasının devamı şöyle;

“GKRY’nin, askeri ve siyasi alanda ABD Yönetimi tarafından desteklenmesi ve cesaretlendirilmesinin tarafımızca kabul edilmesi asla mümkün değildir. ABD’nin Rum/Yunan ikilisi ile birlik olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’ye karşı dostane olmayan bir yaklaşım sergilediği değerlendirilmektedir.

Hal böyle iken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin bu gelişmelere izleyici kalmasının beklenmesi mümkün değildir. Nitekim yetkililer, ABD’nin GKRY ve Yunanistan lehine attığı adımlar karşısında, Türkiye’nin güvenliğini ve Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için gerekli adımları kararlılıkla atacaklarını dünyaya duyurmuşlardır. Kıbrıs adasında ve bölgedeki hak ve çıkarlarımızı, tek dayanağımız ve koruyanımız olan Anavatan Türkiye ile birlikte savunacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’yi kendisinden uzaklaştırmak ve halihazırda hassas olan dengeleri Rum tarafı ve Yunanistan lehinde değiştirme niyetinde olduğu anlaşılan ABD Yönetimi’ni, sağduyu ile hareket etmeye davet ediyoruz. Adada ve bölgede huzur ortamını tesis etmek ve sürdürmek için, her zaman olduğu gibi, tarafları diyalog ve işbirliği yapmaya çağırıyoruz.

Her daim tekrar ettiğimiz gibi, bu tür olaylar, Türkiye’nin adadaki etkin ve fiili garantörlüğünün ne kadar haklı ve vazgeçilmez olduğunun bir kez daha tescilidir”

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