Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin Güney Kıbrıs’a askeri desteğini artırarak devam ettirmesinin, ABD’nin Doğu Akdeniz’de uzlaşı ve diplomasi yerine gerilim ve çekişmeyi tercih ettiğini ortaya koyduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan resmi bir açıklama ile Doğu Akdeniz’de görev yapan 6. Filo’ya bağlı USS Arleigh Burke isimli güdümlü roket destroyerinin 16 Mayıs tarihinde “liman ziyareti” kapsamında Rum Yönetimi’nin Limasol limanına vardığının duyurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri’ne ait USS San Juan isimli saldırı denizaltısının yine “liman ziyareti” kisvesi altında aynı Rum deniz limanına uğradığını anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

“Amerikan donanmasına ait savaş gemilerinin kısa bir süre içinde iki kez adaya intikal ettirilmesi ABD’nin adadaki dengeleri gözetmemesinin ve açıkça taraf tutmasının yeni bir örneğidir. ABD’nin olayın vahametini örtbas etmek için kullandığı sözde ‘ortaklık’ ve ‘planlı ziyaret’ gibi basitleştirilmiş gerekçeler de inandırıcılıktan uzaktır.

Bilindiği gibi ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı silah satışı yasağını 2022 yılında tamamen kaldırmış ve müteakip olarak askeri iş birliğini ileriye taşıyarak Rum tarafını ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programına dahil etmişti.”

“ADADAKİ VE BÖLGEDEKİ GERİLİMİ ARTIRMASINDAN BAŞKA BİR AMACA HİZMET ETMİYOR”

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında günden güne artan provokatif ve saldırgan tavırlarını devam ettiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY), ABD gibi bir ülke tarafından askeri anlamda gayet açık bir şekilde desteklenmesinin, Kıbrıs konusunu daha da zorlaştırdığı gibi adada ve bölgede gerilimin artmasından başka bir amaca hizmet etmediği belirtildi.

“Kayda geçirmekte olduğumuz tüm çekincelerimize rağmen ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne askeri desteğini artırarak devam ettirmesi, ABD’nin Doğu Akdeniz’de uzlaşı ve diplomasi yerine gerilim ve çekişmeyi tercih ettiğini ortaya koymaktadır.” denilen açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ise aldığı destekle, ada ve bölgedeki gerilimi artırma faaliyetlerinden geri durmayacağı ve artarak devam ettireceği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, bu gelişmeler karşısında, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlamak amacıyla atılması gereken tüm adımların, her zaman olduğu gibi Anavatan Türkiye ile birlikte atılmaya devam edeceği ve gerekli karşılığın gösterileceği vurgulandı.