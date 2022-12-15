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Dışişleri Bakanlığı’ndan ara bölgede BM gözetiminde yapılan Rum ihlaline tepki

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Lefkoşa’da Yiğitler Burcu altındaki Baf Kapısı bölgesindeki ara bölgede BM gözetiminde yapılan Rumların ihlali hakkında açıklama yapılarak, tepki gösterildi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan ara bölgede BM gözetiminde yapılan Rum ihlaline tepki

Dışişleri Bakanlığı, Lefkoşa’da Yiğitler Burcu altındaki Baf Kapısı bölgesindeki ara bölgede BM gözetiminde yapılan Rumların ihlali hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık, BM Barış Gücü’ne, ara bölgedeki bu yanlış uygulamasından derhal geri dönmesi ve ara bölgedeki söz konusu alanın, Rum sivil ihlallerinden önceki statüsüne geri getirilmesi çağrısında bulundu.

Bakanlık açıklaması şöyle:

“Halkın Sesi Gazetesi’nde bugün (14 Aralık 2022), “BM Barış Gücü, ara bölgeyi Rumlara ihlal ettiriyor” başlığıyla yayımlanan bir haberde, Lefkoşa’da Yiğitler Burcu altındaki Baf kapısı bölgesinde bariyerlerle kesilmiş olan ara bölgenin, BM Barış Gücü askerleri ve bazı sivil kişiler tarafından açılıp, bölgeye Rumların girişinin sağlandığı, buranın anahtarının bir sivilde de bulunmasının ise “BM Barış Gücü’nün hangi yetkiye dayanarak bu uygulamayı yaptığı” konu edilmiştir.

BM Barış Gücü yetkilileri daha önce Bakanlığımıza çağrılarak protesto edilmiş ve uygulamadan vazgeçilmesi yönünde ikaz edilmiştir.

BM Barış Gücü’nden, konu haber üzerine yapılan açıklamada, bölgenin sivillerin kullanımına açıldığı ifade edilmiştir. Ancak söz konusu bölgeye Kıbrıs Türklerinin erişimi olmamasından dolayı bölgenin Rumların kullanımına açıldığı aşikardır.

Ayrıca, BM açıklamasında, anılan bölgenin “sivil kullanım için belirlendiği” yönündeki ifadeleri büyük talihsizlik olarak niteliyoruz. Çünkü, bölgenin sivil kullanıma açılması bugüne kadar hiç gündeme gelmemiştir.

BM Barış Gücü’nden, ara bölgedeki bu yanlış uygulamasından derhal geri dönmesini ve ara bölgedeki söz konusu alanın, Rum sivil ihlallerinden önceki statüsüne geri getirilmesini bekliyoruz.”

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