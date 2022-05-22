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Dışişleri Bakanlığı’ndan Güney Kıbrıs’a Kapalı Maraş yanıtı

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Kapalı Maraş’ta yeni bir plaj açılması kararı alınmadığını, halihazırda kullanıma açık olan bir plajda  başta güvenlik olmak üzere, plajı kullananların yararına bir takım iyileştirme çalışmaları başlatıldığını vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı’ndan Güney Kıbrıs’a Kapalı Maraş yanıtı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin iddia ettiği gibi Kapalı Maraş’ta yeni bir plaj açılması kararı alınmadığını, halihazırda kullanıma açık olan bir plajda  başta güvenlik olmak üzere, plajı kullananların yararına bir takım iyileştirme çalışmaları başlatıldığını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kapalı Maraş’a ilişkin dünya kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarını sürdürdüğünü kaydederek, Kapalı Maraş’ın KKTC toprağı olduğunu ve Kapalı Maraş ile ilgili tek yetkinin de KKTC hükümetine ait olduğunu bir kez daha kayda geçirmekte yarar gördüğünü belirtti.

NE OLDU?

 

Açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

“KKTC hükümeti, GKRY’nin iddia ettiği gibi Kapalı Maraş’ta yeni bir plaj açılması kararı almış olmayıp halihazırda kullanıma açık olan bir plajda başta güvenlik olmak üzere, plajı kullananların yararına bir takım iyileştirme çalışmaları başlatmıştır. Kaldı ki, yukarıda da belirtildiği üzere, Kapalı Maraş’ta atılacak adımlar hususunda KKTC makamları, başta Rum tarafı olmak üzere hiçbir merciden icazet almayacaktır.

Dünyada daha önemli birçok konu dururken, GKRY’nin gerek BM gerek diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşları yanıltmak suretiyle meşgul etmesi büyük bir sorumsuzluk göstergesidir.”

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