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Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama...

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Dışişleri Bakanlığı, ABD denizaltısının Rum limanına demirlemesi ve Rum Savunma Bakanı’nın ABD’den silah sistemleri satın alacaklarını açıklamasına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri’ne ait USS San Juan saldırı denizaltısının bir Rum deniz limanına demirlemesini şiddetle kınıyoruz. ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı silah satış kısıtlamasını kaldırması ve Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehlikeye atacak müteakip adımlarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni silahlanmaya teşvik edeceğini defaatle ifade etmekteyiz. Nitekim Rum Yönetimi Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas yaptığı açıklamada, ‘ABD’nden silah sistemleri satın alacaklarını’ duyurmuştur. Gelişmeler, ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sistematik bir şekilde silahlanmasına yardımcı olduğunu göstermektedir” denildi.

“Kıbrıs Türk halkının güvenliğini tehlikeye atabilecek faaliyetlerin karşılık bulacağını Kıbrıs Rum tarafının anlayacağını umuyoruz. Anavatan Türkiye ve KKTC, Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye’nin güvenliğine yönelecek tehditlere karşı kararlılıkla hareket edeceklerdir. Tarih, güvenliğimize yöneltilen tehditlere karşı gösterdiğimiz kararlılığı teyit etmektedir” ifadelerine yer verilen açıklamada, ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin silahlanmasını teşvik etmeye yönelik politikasının Ada’da ve Doğu Akdeniz’de ihtiyaç duyulan istikrar ve huzur ortamının tesis edilmesini engellemekte olduğu vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, Rum yönetiminin politikasının Ada’da gerçekleri gözetecek adil, sürdürülebilir ve kalıcı bir anlaşmaya varılmasını da engellemekte olduğuna dikkat çekildi.

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