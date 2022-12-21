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Dışişleri Bakanlığı'ndan Maria Skoullou açıklaması

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Maria Skoullou açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Maria Skoullou açıklaması

İşte açıklama;

Ülkemizde ikamet eden Maronit toplumunun temsilcileri, bilindiği üzere KKTC vatandaşı değildir. KKTC hükümetinin kendilerine verdiği özel statü ve bunun yarattığı olanaklar zemininde yerel yönetim seçimlerini Dışişleri Bakanlığı’nın gözetiminde yapabilmektedirler.

Maria Skoullou isimli Rum vatandaşının adaylığının uygun bulunmaması üzerinden bilinçli bir dezenformasyon kampanyası yürütüldüğünü görmekteyiz. Adıgeçenin adaylığının kabul edilmemesinin sebebi Maronit olması değildir. Nitekim diğer muhtar adayı ve de aza adaylarının tümü Maronit ve Rum vatandaşıdır. Bu kişilerle ilgili herhangi bir olumsuzluk sözkonusu olmamıştır.

Yapılan inceleme sonucunda Maria Skoullou’nun adaylığı somut gerekçelerle sakıncalı olarak değerlendirilmiş ve hukukun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine tanıdığı devlet olma yetkisi kullanılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

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