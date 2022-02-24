  • BIST 1.845,87
  • Altın 912.463
  • Dolar 14.3877
  • Euro 16.0927
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'da bulunan vatandaşlar için duyuru

» »
Yapılan yazılı Dışişleri Bakanlığı “Acil durumlarda 05338514006 numaralı telefona veya KKTC Budapeşte Temsilciliğimize ( +3613010183) ulaşılması mümkündür” dedi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna'da bulunan vatandaşlar için duyuru

Yapılan yazılı Dışişleri Bakanlığı “Acil durumlarda 05338514006 numaralı telefona veya KKTC Budapeşte Temsilciliğimize ( +3613010183) ulaşılması mümkündür” dedi.

Açıklama şu şekilde:

Ukrayna’da Bulunan Vatandaşlarımız için duyuru
Bölgedeki gerginliğin artması nedeniyle, Ukrayna’da kalıcı ve/veya geçici olarak ikamet eden vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları tavsiye edilmektedir. Ukrayna hava sahasının halen kapalı olmasından dolayı, ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaya çalışılacaktır.
Acil durumlarda 05338514006 numaralı telefona veya KKTC Budapeşte Temsilciliğimize ( +3613010183) ulaşılması mümkündür.


Tüm halkımıza önemle duyurulur.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mevlevi'de kalıp destek demirlerini çaldılar24 Şubat 2022 Perşembe 12:56
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Antalya Sürdürülebilir Ekonomik Topluluğu Heyetini Kabul Etti24 Şubat 2022 Perşembe 12:36
  • Anastasiadis, Rusya'yı 'mümkün olan en güçlü şekilde' kınadı24 Şubat 2022 Perşembe 12:33
  • Hükümet programı yarın okunacak24 Şubat 2022 Perşembe 12:29
  • HAKSEN: Devlet dairelerine dama taşı muamelesine son verilsin24 Şubat 2022 Perşembe 10:55
  • Ukrayna: Rus saldırılarında en az 8 kişi öldü24 Şubat 2022 Perşembe 10:49
  • Falyalı ve Demirtaş cinayeti zanlılarının tutukluluk süreleri 8 gün uzatıldı24 Şubat 2022 Perşembe 10:45
  • Falyalı’nın öldürülmesinde “10 milyon dolar” iddiası: ‘30 milyon yapacağım’ dedi, kaybetti24 Şubat 2022 Perşembe 10:31
  • Girne'de elektrik kesintisi24 Şubat 2022 Perşembe 10:19
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar24 Şubat 2022 Perşembe 10:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti