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Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a çağrı: Karardan geri dönülmeli

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Dışişleri Bakanlığı, Doğu Trakya Bölge Eğitim Müdürlüğünce alınan Batı Trakya'da öğrencilerin ve öğretmenlerin Cuma namazına gitmesini engelleyen ve cuma namazı dolayısıyla verilen erken dersleri bitirme kararına tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a çağrı: Karardan geri dönülmeli

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Trakya Bölge Eğitim Müdürlüğünce alınan Batı Trakya'da öğrencilerin ve öğretmenlerin Cuma namazına gitmesini engelleyen ve cuma namazı dolayısıyla verilen erken dersleri bitirme kararına tepki gösterdi.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Yunan makamlarını, Batı Trakya'daki Türk Azınlık ilkokullarında okuyan öğrenci ve öğretmenlerin dini vecibelerini yerine getirmelerini kısıtlayıcı bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz” denildi.

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