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Dışişleri Dairesi'nde 20 kişilik münhal

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Dışişleri Dairesi'nde 20 kişilik münhal
Resmi Gazete’de yer alan münhal duyurusuna göre, 20 Haziran’dan itibaren Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılmaya başlayan başvurular 21 Temmuz’da sona erecek.

Dışişleri Dairesi’ne 3’üncü derece 20 sekreter alınacak.

Resmi Gazete’de yer alan münhal duyurusuna göre, 20 Haziran’dan itibaren Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılmaya başlayan başvurular 21 Temmuz’da sona erecek.

Münhal mevki için sınav tarihi, sınav saati ve adayların sınava gireceği yerler, sınav tarihinin belirlenmesinden sonra Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.net adresli sitesinden adaylara başvuru sırasında verilen “Alındı Belgesi”nde belirtilen aday numarası ile duyurulacak.

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