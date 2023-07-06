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Dışişleri’nden AKPM Başkanı Kox'un sadece Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesine tepki

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AKPM Başkanı Tiny Kox’un Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette sadece Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunmasına tepki gösterildi.
Dışişleri’nden AKPM Başkanı Kox'un sadece Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesine tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Tiny Kox’un Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette sadece Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunması eleştirildi.

Bakanlığın açıklamasında, Kox’un ziyaret kapsamında yalnızca Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde temaslarda bulunmayı tercih ettiği belirtilerek, “AKPM’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti milletvekillerin de yer aldığı gerçeğini görmezden gelerek, Kıbrıs konusunda yanlı bir tutum sergilemiştir.” denildi.

 

 

“RUM YÖNETİMİNE  ADANIN TEK YASAL TEMSİLCİSİ GİBİ MUAMELE GÖSTERMEK DOĞRU BİR YAKLAŞIM DEĞİL”

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

“Adada iki mevcut devlet, kendi kendini yöneten iki ayrı halk bulunduğu gerçeği, üzeri kapanmayacak veya inkar edilemeyecek şekilde ortada dururken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne adanın tek yasal temsilcisi gibi muamele göstermek doğru bir yaklaşım değildir.

Uluslararası toplumun Rum tarafına atfettiği bu yaklaşım adadaki statükonun devamına hizmet etmektedir. Mevcut statükonun değişmesi uluslararası toplumun atacağı cesur ve kararlı adımlara bağlıdır. Bu adımların en başında, Kıbrıs Türk halkının, özden gelen hakları çerçevesinde kendine ait devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü bulunduğu gerçeğinin kabulü yer almaktadır. Gerçekleri görmezden gelen ve tüketilmiş formüller üzerinden dayatmalara dayanan bir yaklaşım olumlu bir sonuç vermeyecek ve Rum tarafının zamana oynama taktiğini sürdürmesine çanak tutacaktır.  

Kıbrıs Türk halkının sesinin duyulmaması ve görüşlerinin alınmaması, özellikle içinde bulunduğumuz çağda büyük bir haksızlık ve eksikliktir. Kıbrıs konusunda yapılacak hiçbir temasın adadaki tek bir tarafın görüşlerinin dinlenmesi ile tamamlanmış sayılması mümkün değildir. Dolayısıyla, Tiny Kox’un adaya gerçekleştirdiği ziyaret yarım kalmış ve tamamlanmamış bir ziyaret hükmündedir. Beklentimiz, Avrupa Konseyi yetkililerinin ve uluslararası toplumun Kıbrıs konusundaki hassas dengelere karşı daha tarafsız ve dengeli bir tutum benimsemesidir."

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