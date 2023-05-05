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Dışişleri’nden Fransa’ya tepki: Rum Yönetimine silah satışını durdurması gerekmektedir

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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın Güney Kıbrıs'a silah satışını durdurması gerektiği belirtildi.
Dışişleri’nden Fransa’ya tepki: Rum Yönetimine silah satışını durdurması gerekmektedir

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rum Lider Nikos Hristodulidis’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmeye işaret edilerek, tepki gösterildi. 

Açıklamada, "Hristodulidis’in Avrupa Birliği’nin Kıbrıs konusuna daha aktif müdahil olması yönündeki sözde önerisini her fırsatta yinelediği görülmektedir. Rum liderin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede de aynı konuyu gündeme getirdiği öğrenilmiştir" denildi. 

"Adadaki statükoyu devam ettirme amacıyla Rum Yönetimi’nin gelmiş geçmiş liderleri ile dışişleri bakanlığı, bugüne kadar ortaya çıkan önemli fırsatları akamete uğratmışlardır" ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Avrupa Birliği’nin yanlı rolünü kullanmak da dahil olmak üzere, federal çözüm arayışının son denemesi olan ve dokuz yıl süren bir önceki süreci de başarısızlığa uğratan aynı makam ve özellikle mevcut liderin kendisi olduğunu hatırlatmak gerekmektedir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs Türk halkına verdiği hiçbir sözü yerine getirmeyen Avrupa Birliği’nin tarafgir tutumu nedeniyle geçmiş müzakere süreçlerine de müdahil olmasını ısrarla önermişti. Rum Liderin “önerisinin” yeni olmadığı, gayretinin eski ve başarısızlığı kanıtlanmış bir öneriyi yeniden sunmak olduğu görülmektedir."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rum silahlanmasına saldırı helikopterleri satmak suretiyle bilfiil açıkça destek veren Fransa’nın tutumunu gözden geçirmesini bekliyoruz. Fransa’nın Ada’da ve bölgede istikrarın ve huzurun tesis edilmesini teminen Rum Yönetimi’ne silah satışını durdurması gerekmektedir. Ayrıca, Fransa’nın Ada’da ve bölgede kalıcı iş birliği ve istikrar ortamının inşa edilmesinin temellerini atacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni vizyonunu değerlendirebilmesi için Kıbrıs adasının iki devletinden biri olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile temasa açık olmasını bekliyoruz" ifadeleri de kullanıldı. 

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