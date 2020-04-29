DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Koronadan sonra yeni bir toplumsal düzen şart

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, korona virüsü salgınının neo liberal ve kapitalist düzeni görünür hale getirdiğini belirterek sistemin insanlara vaat edeceği hiçbir şey kalmadığını söyledi.

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2. Dünya Savaşı’nda bile alanlarda kutlanan 1 Mayıs’ın ilk kez alanlarda kutlanmayacağını bu açıdan tarihsel bir 1 Mayıs kutlaması yapacaklarını belirterek “Aynı zamanda içerik olarak da tarihi bir kutlama olacak. Emekle ve bilimle kurulacak yeni bir toplumsal düzen için 1 Mayıs’ta buluşuyoruz” dedi.“İktidar zorunlu işler dışındaki işleri durdurmayarak, bu işyerlerinin çalışmasına izin vererek salgının işçiler arasında yaygınlaşmasına neden oluyor. İşçilerin hayatlarını kaybetmesine neden oluyor. Sağlık Bakanı, bu virüsün hızla yayıldığını, bir kişinin en az 16 kişiye bulaştırdığını, izolasyonun ve sosyal mesafenin çok önemli olduğunu söylüyor ve evde kal çağrıları yapıyor ama işçiler bu çağrılardan muaf tutuluyor. Toplum evde kalsın ama işçiler hariç’ deniliyor. AKP’nin bütün politikaları sermayeyi korumaya yönelik politikalar. Bütün topluma evde kal çağrıları yapılırken işçilerin bunun dışında tutulması kabul edilemez. Şu anda 20 yaş altındaki gençlere sokağa çıkma yasağı var. Ama 18-20 yaş arasındaki 811 bin işçi çalışmaları için bu yasaktan muaf tutuldu. 811 bin gence 3 ay asgari ücret sağlanamaz mıydı? Bunun toplam maliyeti 5,6 milyar lira. Bu ülkenin kaynakları bunu sağlamaya yeterli, yeter ki bu kaynaklar işçilerden yana kullanılsın.”

‘YENİ BİR MÜCADELE SÜRECİ’

Çerkezoğlu, 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu: Tarihte ilk kez 1 Mayıs meydanlarda kutlanmayacak. 2. Dünya Savaşı sırasında bile meydanlarda kutlama yapıldığını göz önüne alırsak bu 1 Mayıs gerçekten tarihi bir 1 Mayıs olacak. Dünya’da ve Türkiye’de işçilerin, halkın sokağa çıkmasını bırakın, yan yana gelmesinin sınırlı olduğu koşullarda 1 Mayıs’ı kutlayacağız. 1 Mayıs 2020 tarihsel bir 1 Mayıs olacaktır. Sadece korona nedeniyle değil biçimsel açıdan değil talepler açısından tarihsel bir kutlama olacak. Sistemin bir virüsle birlikte görünür olduğu bir süreçten geçiyoruz. Biz yeni bir toplumsal düzen şarttır diyoruz. Bu salgından sonra yeni bir sürecin başlayacağı açık. Bu neoliberal ve kapitalist tahribattan sonra, emeğin haklarını koruyan yeni bir toplumsal düzen için de yeni bir mücadele süreci olacak. Bu süreçte yeni dönemin kurucu unsuru olmak için de yeni dönemin içinde olacağız. Emekle ve bilimle kurulacak yeni bir toplumsal düzen için 1 Mayıs’ta buluşuyoruz.”

Çerkezoğlu şöyle devam etti: “Biz 27 Nisan Pazartesi günü başlayan hafta, 1 Mayıs’a kadar kutlama haftası olarak ilan ettik. İşyerlerimiz, evlerimiz, kalbimizin attığı her yer 1 Mayıs alanı olacak. Sosyal medya kampanyalarından, bütün toplumsal kesimlerin, aydın, yazar ve sanatçıların mesajlarını, işyerlerinde çalışan arkadaşların mesajlarını insanlarla buluşturacağız. Kazancı, Şişhane ve Kadıköy’de yitirdiğimiz arkadaşlar için anmalarımızı yapacağız. Taksim’de temsili biçimde sosyal mesafeyi kullanarak temsili bir kutlama yapılacak. Balkonlardan 1 Mayıs Marşı çalmak, pankart asmak gibi etkinliklerimiz olacak. Televizyonlardan canlı yayınlanacak bir 1 Mayıs buluşması düzenleyeceğiz.”