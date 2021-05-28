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DİSK: Mafyanın değil emeğin Türkiye’si ve emeğin Kıbrıs’ı için cinayetler aydınlatılsın, adalet sağlansın!

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“Karşı karşıya olduğumuz tablo basitçe bir suç örgütü liderinin ifşaları ve iddiaları değildir" dedi.
DİSK: Mafyanın değil emeğin Türkiye’si ve emeğin Kıbrıs’ı için cinayetler aydınlatılsın, adalet sağlansın!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kutlu Adalı’nın cinayete kurban gitmesiyle ilgili bir mesaj yayınlayarak, Sedat Peker’in açıklamalarını işaret etti; “Karşı karşıya olduğumuz tablo basitçe bir suç örgütü liderinin ifşaları ve iddiaları değildir" dedi

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) tarafından DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam’a hitaben yapılan açıklamada, Kutlu Adalı cinayetinin faillerinin bulunması ve adaletin sağlanması gerektiğine değinildi.

A.ıklamada, “Kıbrıs Türk basınının ve demokrasi mücadelesinin simge isimlerinden gazeteci Kutlu Adalı’nın katledilmesi yakın ve ortak tarihimizin en karanlık sayfalarından biridir” ifadelerine yer verdi.

“Kıbrıs’ta barış ve adalet mücadelesi veren bütün işçileri, kamu çalışanlarını ve kardeş sendikalarımızı selamlıyoruz” denilen açıklamada, şu detaylara yer verildi:

“Mafyanın değil emeğin Türkiye’si ve emeğin Kıbrıs’ı için cinayetler aydınlatılsın, adalet sağlansın!

Sevgili Yoldaş,

Son günlerde ortaya çıkan mafya itirafları bilinen gerçekleri bir kez daha gözler önüne sermiştir. Karşı karşıya olduğumuz tablo basitçe bir suç örgütü liderinin ifşaları ve iddiaları değildir. Yıllardır devletin her türlü kademesinde yakın ilişkileri olan, iktidara her kritik dönemeçte destek vermiş bir suçlunun devlet adına işlenen birçok suça ortak olduğuna dair itiraflarıdır.

Suç örgütlerinin yıllardır devletin çeşitli operasyonlarda kullanıldığı bir sır değildir. Özel Harp Dairesi’nden Susurluk’a bu ilişkiler daha önceki dönemlerde de açığa çıkmış ancak çeşitli biçimlerde kontrgerilla gerçeğini ortaya koyan tüm dosyalar kapatılmıştır. Faili meçhul cinayetler aydınlatılmamıştır. 1977 1 Mayıs katliamı, Kurucu Genel Başkanımız Kemal Türkler’in öldürülmesi ve 10 Ekim 2015 katliamı ile Konfederasyonumuz da karanlıkta bırakılmak istenen bu saldırıların hedefi olmuştur.

Kutlu Adalı cinayeti de söz konusu itirafların parçası olmuştur. Kıbrıs Türk basınının ve demokrasi mücadelesinin simge isimlerinden gazeteci Kutlu Adalı’nın katledilmesi yakın ve ortak tarihimizin en karanlık sayfalarından biridir. Kutlu Adalı cinayetinin faillerinin bulunmasının ve adaletin sağlanmasının coğrafyamızdaki insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinin önemli bir parçası oluğuna inanıyoruz.

Mafyanın, çetelerin, darbelerin, kontrgerillanın panzehiri demokrasi ve adalettir. Demokrasi ve adaletin teminatı da emeğin Dünyası’nın kurulması olacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Kıbrıs’ta barış ve adalet mücadelesi veren bütün işçileri, kamu çalışanlarını ve kardeş sendikalarımızı selamlıyoruz.”

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