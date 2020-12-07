DİSK’in asgari ücret talebi net 3 bin 800 lira

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2021 yılı asgari ücretinin net 3 bin 800 lira olması gerektiğini söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı, 4 Aralık’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapıldı.

AA’nın haberine göre DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve yönetim kurulu üyesi Seyit Aslan ile basın toplantısı düzenleyen Çerkezoğlu, asgari ücret tespit sürecinin Türkiye’nin en büyük ücret pazarlığı olduğunu söyledi.

Çerkezoğlu asgari ücretin işçi sınıfının sınırlı bir kesimini değil, neredeyse tamamını ilgilendirdiğinin altını çizdi.

Türkiye’de 10 milyon civarında işçinin, asgari ücret altında veya buna yakın bir ücretle çalıştığını, asgari ücret artışının genel ücret artışlarını da etkilediğini ifade eden Çerkezoğlu, DİSK’in, hesaplamanın evrensel kural ve ilkelere göre yapılmasını istediğini aktardı.

Covid-19 salgınının asgari ücreti daha da yaşamsal hale getirdiğini vurgulayan Çerkezoğlu şunları söyledi: “Bir yandan gelir kayıpları öte yandan artan giderler nedeniyle asgari ücretin önemi daha da artmıştır. 2021 asgari ücreti, pandeminin yarattığı gelir kaybı ve artan giderler dikkate alınarak hesaplanmalıdır.”

Çerkezoğlu, DİSK’in 2021 yılı asgari ücretine dair taleplerini şöyle sıraladı:

*Salgın döneminde asgari ücret farklı hesaplanmalıdır. Brüt asgari ücret net olarak ödenmelidir.

*2021 asgari ücreti, Covid-19 salgınının hanelere getirdiği yeni yükler dikkate alınarak hesaplanmalıdır.

*Bütçeden asgari ücrete nakit desteği sağlanmalıdır.

*Asgari ücret tümüyle vergi dışı bırakılmalı, tüm ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinden vergi alınmamalıdır.

*Salgın döneminde asgari ücret SGK işçi primleri bütçeden karşılanmalıdır.

*Asgari ücret hesabında sadece işçinin kendisi değil, ailesi de esas alınmalıdır.

*Asgari ücret tespitinde geçim koşulları ve milli gelir artışı dikkate alınmalıdır.

*Asgari ücret bütün işçi ve memurlar için ortak saptanmalıdır. 2021 asgari ücreti net 3 bin 800 lira olarak saptanmalıdır.