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DİSK'ten Kıbrıs'taki Sendikalara Destek Mesajı

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DİSK'ten Kıbrıs'taki Sendikalara Destek Mesajı
DİSK'ten Kıbrıs'taki Sendikalara Destek Mesajı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), “Kıbrıs’taki sendikaların emek ve varoluş mücadelesine” destek belirtti.

DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu yazılı açıklamasında, Kuzey Kıbrıs’taki gelişmeleri hem endişe hem umutla takip ettiklerini belirterek, Kıbrıslı Türk emekçilerin yaşam koşullarının özelleştirmeler, zamlar ve baskılar nedeniyle kötüleştiğini; sendikaların direniş ve eylemlerinin ise etkili olduğunu kaydetti.

Serdaroğlu, “’Toplumsal yok oluş ve yoksullaşmaya hayır’ diyen Kıbrıslıların eylemleri pek çok kentte ve işyerinde etkili olmuştur. Türkiye’de de işçiler, zamların ve enflasyonun altında ezilmekte ve yoksullaşmaktadır” ifadelerine yer verdi.
 

DİSK olarak Kıbrıs sendikalarının emek ve varoluş mücadelesini hem desteklediklerini hem de ondan ilham aldıklarını belirten Adnan Serdaroğlu, “Zamlara, yoksulluğa, işsizliğe ve anti-demokratik düzenlemelere
karşı direnen Kıbrıslı işçilerin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz” dedi.

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