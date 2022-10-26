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Dişlerde oluşan aşınmaların sebepleri neler diş fırçalama yöntemine dikkat!

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Zaman zaman diilerde meydana gelen aşınmaların nedeni farketmeden yapmış olduğunuz hatalar olabilir! Gelin bu hataların neler olduğunu birlikte öğrenelim.
Dişlerde oluşan aşınmaların sebepleri neler diş fırçalama yöntemine dikkat!

"Zaman zaman dişlerde aşınmalar meydana gelebiliyor. Ağız sağlığını da tehdit eden bu aşınmalar, farkında olmadan yaptığımız hatalardan kaynaklanıyor. Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, dişlerdeki aşınmaların sebeplerini anlattı."

Diş fırçalama yöntemleri

Dairesel hareket ile her diş yüzeyini eşit şekilde fırçalamak önemlidir.

Diş fırçalama kuvveti

Özellikle diş eti bölgesindeki hassasiyet oluşturan alanların oluşmaması için yüksek kuvvet uygulayarak diş fırçalanmamalıdır. Yapılan araştırmalar fırçalama kuvvetinin artmasının dişlerini temizlenmesi üzerinde olumlu bir etki yaratmadığını göstermiştir.

Diş fırçalamaya harcanan süre

Fırçalama esnasında tüm dişlerin eşit süre fırçalanması gerekir. Özellikler diş arkında köşede yer alan köpek dişleri en uzun fırçalanan ve dolayısıyla en çok aşınan dişler olmaktadır.

Diş fırçalama sıklığı

Yapılan çalışmalarda, diş fırçalama sıklığının ve dişle fırça arasındaki temas süresinin aşınma derecesini etkilediği gösterilmiştir. Günde 2 defadan fazla diş fırçalamanın, dişlerin aşınmasında etkili olabileceği düşünülmektedir. İyi bir oral hijyene sahip yaşlı bireylerde, derin aşınma lezyonlarının görülme nedeninin fırçalama sıklığıyla ilgili olduğu söylenebilir.

Diş fırçalamanın başlatıldığı bölge ve dişlerin pozisyonları

Lezyonların daha çok ağzın sol tarafında görülme eğiliminin nedeni, toplumda sağ elini kullanan kişilerin baskın olmasındandır. Sağ elini kullanan kişiler fırçalama işlemine doğal olarak ağzın sol tarafından başlarlar. Yapılan çalışmalarda dişlerin dental arktaki pozisyonlarının aşınma ile ilişkili olduğu gösterilmiştir, eğer dişler arkın önünde konumlanmışlarsa travma ve aşınmaya daha fazla maruz kalmaktadır.

Diş fırçasının şekli ve kıl sertliği

Diş fırçaları, kılların yapıldıkları materyalin tipi, sertliği, boyutları ve fırça başındaki yerleşimlerine bağlı olarak sayısız varyasyon gösterebilirler. Diş fırçalarının kılları yumuşak, orta sertlikte ve sert olarak sınıflandırılır. Yeni geliştirilen diş fırçalarında kıllar boyut olarak ve yerleşim açısından farklı şekillerde kombine edilirler. Fırça kılları ve diş macunu arasındaki etkileşim de çok önem taşımaktadır. Sert bir fırça, yumuşak olana göre standart bir macunla birlikte kullanıldığında daha aşındırıcıdır. Ağız içi durumunuza göre diş hekiminizin önereceği diş fırçalarını kullanmak uzun vadede diş aşınmasının önlemede önemlidir.

Diş macunlarının aşındırıcı özelliği

Diş macunlarında bulunan aşındırıcılar, bakteriyal plağın hızlı ve etkin şekilde dişten uzaklaştırılmasında, bunun yanı sıra dişlerde meydana gelen renklenmelerin giderilmesinde önem taşırlar. Ayrıca diş macunu kullanımı temizleme etkisi sebebiyle, fırçalama süresini de oldukça azaltmaktadır. Fakat unutulmamalıdır ki fazla miktarda macun kullanımı bu aşındırıcılar sebebiyle dişte madde kaybına neden olabilirler. Bununla birlikte diş macunu, su ya da ağız sıvılarıyla yumuşatılmadan önce daha fazla aşınmaya neden olabilmektedir.

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