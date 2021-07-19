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Dişlerde Seramik Devri

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Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi doktoru Burcu Günal Abduljalil, estetik beklentilerin artmasının ardından diş restorasyonlarında tam seramik kullandıklarını söyledi.
Dişlerde Seramik Devri

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi doktoru Burcu Günal Abduljalil, estetik beklentilerin artmasının ardından diş restorasyonlarında tam seramik kullandıklarını söyledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan Uzm. Dt. Burcu Günal Abduljalil, diş tedavilerinde kullandıkları tam seramik kron ve köprü restorasyonlarıyla, doğal ve estetik görünümlü dişlere ulaşmanın daha kolay olduğunu söyledi. Günal, "Gülümsemek hayatı güzelleştiren özel bir detaydır. Güzel bir gülüşün anahtarı ise sağlıklı ve güzel dişlerdir. Günümüzde diş hekimliği teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde artık sağlıklı ve estetik dişlere sahip olmak daha kolay" dedi.

ESTETİK DİŞE İLGİ ARTIYOR

Diş restorasyonlarında uzun zamandır metal alt yapı desteğine sahip seramik restorasyonlar kullanıldığını ve bu uygulamaların hala başarıyla devam ettiğini hatırlatan Uzm. Dt. Burcu Günal Abduljalil, "Ancak günümüzde, metal alt yapıları nedeniyle bu uygulama, estetiğin ön plana çıktığı bölgelerde beklentileri karşılamakta yetersiz kalıyor. Estetik diş hekimliğine olan ilginin artması ile birlikte metal destekli seramik restorasyonların alternatiflerinin gelişimi hızla devam ediyor" dedi.

TAM SERAMİK TERCİH EDİLİYOR

Tam seramiğin tercih edilmesinin sebepleri arasında ise ağız içi dokularla mükemmel bir uyumluluğu, estetik özellikleri, yapısal dayanıklılığı, düşük ısı iletkenliği gibi özellikleri ön plana çıktığını söyleyen Dt. Burcu Günal, "Tam seramik restorasyonların içeriklerine göre cam seramikler ve oksit seramikler olarak ikiye ayrılıyor. Cam seramikler, özellikle estetiğin önem gösterdiği ön bölge tek diş restorasyonlarda tercih ediliyor. Oksit seramiklerde ise malzemenin mekanik özellikleri geliştirilmiştir ancak cam seramiklere kıyasla ışık geçirgenliği daha düşük." diye konuştu.

"HASTA DİŞSİZ KALMAZ"

Tam seramik restorasyonların tedavi sıralamasında öncelikle, hastanın dişeti sağlığının sağlanması gerektiğini belirten Uzm. Dt. Günal Abduljalil tedavi sürecini şöyle anlattı: "Dolgu, çürük yada diş taşı gibi işlemler yapıldıktan sonra, tam seramik restorasyonların rengi seçilerek tedavi başlanılıyor. Daha sonra diş şekillendirme işlemi yapılıp ağız ölçüsü alınarak laboratuvar aşamasına geçiliyor. Seçilen uygun tam seramik materyali hassas bir şekilde laboratuvarda üretiliyor. Önce hastanın ağzı içerisinde alt yapı provası yaparak dişin uyumu kontrol ediyoruz. Her şey tamamsa restorasyon bitirilmesi için laboratuvara yollanır ve aynı gün içerisinde son aşamaya geçilir. Son aşama ise, restorasyonun diş yüzeyi üzerine yapıştırılması işlemidir. Aynı zamanda işlemler süresince hastaya geçici bir restorasyonun yapılması için diş kesimi ve ölçü alınır. Geçici restorasyon aynı gün içerisinde hastaya uygulanır. Dolayısıyla dişsiz kalma gibi bir durum oluşmaz."

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